G7 in Elmau: Churchill und wie der "Gipfel" in die Welt kam

Einer der Teilnehmer dieses G7-Gipfels ist bekanntlich Autor im Nebenberuf. Boris Johnson ist der Biograph des Staatsmannes, den man zu den "großen sprachlichen Innovatoren" des 20. Jahrhunderts zählen muss: Winston Churchill.

In seinem Buch "Der Churchill-Faktor" hat der derzeitige britische Premierminister Boris Johnson 2014 über seinen mythischen Amtsvorgänger Churchill geschrieben: "Wenn sich die führenden Staatsoberhäupter der Welt treffen, um über eine Krise zu diskutieren, veranstalten sie womöglich einen GIPFEL (SUMMIT), auf dem sie über den NAHEN OSTEN (MIDDLE EAST) oder auch über die Gefahr sprechen, dass Russland einen neuen EISERNEN VORHANG (IRON CURTAIN) errichtet. Alle drei Wortschöpfungen wurden entweder von Churchill erfunden oder von ihm verbreitet."

Churchill prägte die Metapher 1951

Winston Churchill war nie im 1916 errichteten Schloss Elmau, im spektakulär schönen Werdenfelser Land. Er verbrachte seine Ferien lieber in der nicht minder schön im Wallis auf der Riederfurka gelegenen viktorianischen Villa Cassel in der Nähe des Aletschgletschers.

Es mögen Aufenthalte wie jene in der Schweiz und die seinerzeit überaus große britische Begeisterung für das Bergsteigen gewesen sein, die Churchill veranlassten, am 14. Februar 1951 jenen Begriff in die Welt zu setzen und zu prägen, der seitdem in aller Munde ist: "summit", "Gipfel". In einer Wahlkampf-Rede in Edinburgh sagte der wortgewaltige Politiker: "It is not easy to see how things could be worsened by a parley at the summit." – Es sei kaum einzusehen, dass die Dinge sich verschlechtern könnten "durch Verhandlungen auf dem Gipfel".

G7-Protestcamp als Basislager der Gipfelstürmer

Seitdem werden Gespräche auf höchster Ebene auf Gipfel-Treffen geführt – und wer weiß, vielleicht waren es ja auch Metaphern wie diese, die die Schwedische Akademie in Stockholm bewogen, Churchill zwei Jahre später, 1953, den Literaturnobelpreis zuzuerkennen. Wer die vierte Staffel der dänischen Serie "Borgen" gesehen hat, weiß, dass Birgitte Nyborg darin selbstredend auch in der Abgeschiedenheit der oberbayerischen Bergwelt zwischen Elmau und Kranzbach-Wiese geheime Gespräche mit den Amerikanern führt.

Längst hat sich angesichts der Gipfel-Fülle der Terminus "Gipfel-Hopping" etabliert: Das G7-Treffen in Schloss Elmau wird schließlich umrahmt von zwei weiteren Gipfel-Treffen: dem EU-Gipfel in Brüssel und dem NATO-Gipfel in Madrid. Man kann die alpinistischen Analogien weitertreiben: Gipfelstürmer wären dann wohl am ehesten diejenigen zu nennen, die ihr Basislager, beziehungsweise Protestcamp, an der Loisach weit unterhalb des abgeschirmten Tagungsortes aufgeschlagen haben. "Stopp G7": In einer denkbar kleinen Abordnung von gerade mal 50 Personen, akkompagniert und strengstens kontrolliert von der Polizei, bringt diese halbe Hundertschaft der Gipfel-Gegner heuer ihre massive Kritik in Sichtweite des Nobelhotels zu Gehör. Der Gipfelsieg wird dennoch nicht der ihre sein.

Nach Churchill benannter Champagner auf der Weinkarte

Selten sind "die da oben" an einem so symbolträchtigen Ort versammelt wie nun bereits zum zweiten Mal auf Schloss Elmau. Wer dort schon einmal übernachten konnte, weiß, dass dort nicht nur Buckelwiesen-Kräuter-Tee serviert wird, aufgelesen in den unter Naturschutz stehenden Drumlins rund um die hochherrschaftliche Herberge.

Auf der Großen Weinkarte von Schloss Elmau werden verschiedene Jahrgänge eines besonderen Schaumweins angeboten, die Flaschenpreise variieren zwischen 399 und 499 Euro. Der Name dieses Champagners dürfte demjenigen behagen, der großen Gefallen nicht allein an Gipfeln, sondern auch an alkoholischen Getränken fand, heißt dieser edle Tropfen doch Pol Roger "Cuvée Sir Winston Churchill“ Brut.

