Future Islands legen ein politisches Album vor

"Man muss Probleme ansprechen"

Die Politisierung des Samuel Herring wirkt sich auch auf Future Islands aus. Eine Band, die seit 14 Jahren unablässig auf Tournee oder im Studio ist und mit "As Long As You Are" ihr sechstes Album vorlegt. Darauf bezieht das Trio Stellung gegen Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitssektor bei gleichzeitiger Erhöhung des Rüstungs-Etats. Gegen unzureichende Maßnahmen in Sachen Umweltschutz und Klimawandel, aber auch gegen fehlgeleiteten Nationalismus.

"Unser Land basiert auf dem Völkermord an den Ureinwohnern und der Versklavung von Afrikanern", so Samuel Herring, da könne niemand behaupten, er habe nichts damit zu tun. Man müsse sich zur eigenen Geschichte bekennen – " auch Future Islands, die sich früher nie mit Politik befasst haben. An einem gewissen Punkt ist es unvermeidlich zu sagen: 'Wenn es die Leute nicht kapieren, muss man die Probleme eben direkt ansprechen, um Veränderungen zu bewirken.'"

Synthie-Pop mit Anleihen beim Post-Punk

Zivilcourage und gesteigertes Verantwortungsbewusstsein: ein Indiz dafür, dass Future Islands erwachsen geworden sind. Das äußert sich auch in ihrer Musik, die melodischer und komplexer anmutet, zwar noch im Synthie-Pop der frühen 80er verwurzelt ist, aber auch Anleihen bei New Wave und Post-Punk aufweist. Mit einem dichten, sphärischen Sound, über dem der Bariton von Samuel Herring regelrecht thront.

Es sei das am besten klingende Album der Band geworden, davon ist Herring überzeugt: "Einfach, weil wir uns Zeit gelassen haben und es wohlbalanciert ist. Wir haben fast ein Jahr daran gearbeitet, uns das immer wieder angehört und Sachen hinzugefügt oder entfernt. Ein offener Prozess." Der zahlt sich aus: "As Long As You Are" ist vielleicht nicht das Album, mit dem Future Islands in den Mainstream vorstoßen, aber es könnte ihre Hörerschaft enorm erweitern.