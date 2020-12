Fußballstadion und Co: Weihnachtsgottesdienste auf der Kippe?

Die Weihnachtsbotschaft unter freiem Himmel zu verkünden – in einem Fußball-Stadion! Das war die Idee der Kirchengemeinden im oberbayerischen Erding. Doch nun ist der ökumenische Freiluft-Gottesdienst abgesagt worden, Corona-bedingt. Und noch mehr: Sogar die Christmette wurde abgesagt: Sowohl der katholische Stadtpfarrer als auch die evangelische Kirchengemeinde verzichten auf Gottesdienste an Heilig Abend. Stattdessen soll es Live-Streams im Internet geben.

Absage tut "in der Seele weh"

Auch die evangelische Petri-Gemeinde Baldham im Münchner Osten hatte für den 24. Dezember ein Stadion reserviert, erzählt Pfarrer Stephan Opitz:

"Wir haben so lange überlegt und geplant und so lange dieses Hin und Her erleben müssen. Jetzt ist es leider so, dass wir diesen Stadion-Gottesdienst absagen müssen und das tut in der Seele weh." Pfarrer Stephan Opitz

Seit September hatte Pfarrer Opitz mit dem Kirchenvorstand an einem Sicherheitskonzept gearbeitet: Die Feuerwehr hätte den Ordnungsdienst übernommen. 1.000 Besucher hatten sich bereits online angemeldet. Aber: Eine volle Garantie, um Infektionen zu verhindern, gibt es in diesen Zeiten nicht. Und deswegen ist auch Pfarrer Stephan Opitz mit der Entscheidung der evangelischen Landeskirche einverstanden, kirchliche Großveranstaltungen wie Stadion-Gottesdienste abzusagen. Die Petri-Gemeinde Baldham hat bereits einen Plan B organisiert, so Stephan Opitz. Oder besser: mehrere Alternativpläne: Es soll am 24.12. kleinere sowie einen digitalen Weihnachtsgottesdienst geben und an den Feiertagen eine offene Weihnachtskirche, um die sich auch die Jugend kümmert, sagt Stephan Opitz: "In verschiedenen Räumen sollen dort Angebote sein, Weihnachtsgeschichten, Andachten, Bastel-Angebote, für Jung und Alt."

Unterwegs mit dem Gottesdienst-Truck

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm haben ihre Planungen für einen großen ökumenischen Gottesdienst im Englischen Garten in München schon Anfang der Woche gestoppt – aufgrund der zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl, wie es hieß. An einer Alternative werde derzeit gearbeitet.

Etwas ganz Besonderes für Weihnachten hat sich Pfarrerin Simone Sippel aus Weidenbach in Mittelfranken ausgedacht: Sie will am 24. Dezember mit einem Gottesdienst-Truck durch ihre Gemeinde ziehen.

"Es ist ein ganz normaler LKW, mit einem Anhänger, mit Lichterketten, Tannenzweigen, halt allem, was an Weihnachtsschmuck dazu gehört. Und dann haben wir an fünf verschiedenen Stationen, die wir anfahren werden, verschiedene Musikgruppen aus unserer Gemeinde, die dann den Gottesdienst mit uns zusammen gestalten." Pfarrerin Simone Sippel, Evang.-Luth. Pfarramt Weidenbach

Gemeinsam mit Diakonin Kathrin Regenhardt will sie an Heilig Abend ab 15 Uhr unterwegs sein. Mit Auf- und Abbau sind an jeder der fünf Gottesdienst-Stationen etwa eineinhalb Stunden eingeplant. Der Truck soll quasi als Freilichtbühne dienen: Auf der Ladefläche vorne stehen Pfarrerin und Diakonin, auf dem Anhänger die Band. "Diese Stimmung einer vollgestopften Kirche, die bringt man mit den Masken und den Abständen einfach nicht her", glaubt Simone Sippel, auch deshalb habe man sich für die Truck-Lösung entschieden.

Bis Weihnachten kann sich alles ändern

Noch ist Simone Sippel optimistisch, dass der Truck wie geplant starten kann. Wenn die Infektionszahlen aber weiterhin so steigen, kann sich bis Weihnachten noch viel ändern. Für Kirchenbesucher gilt generell: Gemeindegesang ist verboten. Abstände und Hygiene-Regeln sind einzuhalten. Jeder muss – auch am Platz – eine Maske tragen. Wer an den Weihnachtsfeiertagen einen Gottesdienst besuchen will, sollte sich am besten vorab in seiner Kirchengemeinde informieren und gegebenenfalls anmelden, online oder telefonisch.

