Fußball und Homosexualität: Darum rät Philipp Lahm vom Outing ab

In den sieben Jahre nach dem ersten Coming-Out im deutschen Profi-Fußball durch Thomas Hitzlsperger hat sich relativ wenig verändert. Fußball und Homosexualität – weiterhin eine komplizierte Sache. Ex-Nationalspieler Philipp Lahm, der frühere Mannschaftskollege von Hitzlsperger, rät in seinem neuen Buch davon ab, sich öffentlich zu outen: "Ich würde es mir wünschen, dass sich jemand outet. Es würde helfen, aber es lauern Gefahren.", warnt Lahm, denn es würden nicht alle für gut heißen. "Unsere Gesellschaft ist nicht so, dass jeder Homosexualität gut findet. Da muss man enorm stark sein, um all das zu verkraften. Darauf will ich hinweisen."

Lahm wurde für diese Worte, die er im Buch ganz ähnlich formuliert, kritisiert. 800 Fußball-Profis richteten letzte Woche prompt eine solidarische Botschaft an jeden, der sich doch outen möge, auch wenn dabei die großen Namen fehlten: "Ihr könnt auf uns zählen". Eine gute Geste!

So kann man Lahm nun sogar anrechnen, dass er mit seinen Äußerungen eine neue Debatte angestoßen hat. Zur Kritik an ihm muss man ohnehin sagen: Viel mehr als eine persönliche Meinung äußert der Ex-Profi nur eine realistische Einschätzung, wo der Fußball im Jahr 2021 steht, nämlich nicht viel weiter als in den 80er Jahren, als die FIFA das Küssen unter Spielern, etwa beim Torjubel, als "unmännlich, übertrieben gefühlsbetont und deshalb unangebracht" bezeichnete. Lahm meint dazu: "Man kennt die Mechanismen in so einer Mannschaft und man weiß, was angesagt ist und was nicht. Es herrscht teilweise auch ein unglaublicher Gruppenzwang.“

Höhen und Tiefen des Profigeschäfts

"Das Spiel" ist nichts für Fußball-Romantiker. Lahm übt auf den fast 300 Seiten einen pragmatischen, teils ernüchternden Blick auf die Welt des Fußballs. Homophobie, Rassismus, das große Geld, enormer Leistungsdruck: Für ihn ist all das Teil des Geschäfts. Aber er wünscht sich den Fußball auch stark von Werten geprägt. "Widersprechen" heißt etwa ein Kapitel, in dem er für Haltung plädiert – für Gemeinschaft und Toleranz, wie er sie schon bei seinem Jugendverein, der FT Gern, kennenlernte. Im Buch heißt es: "Die Zivilgesellschaft, zu der auch alle Fans gehören, ist aufgefordert, sich von jenen klar zu distanzieren, die in Wort und Tat Hexenjagden auf einen Menschen anzetteln und ihn durch herabsetzende Äußerungen in seiner Menschenwürde beeinträchtigen." Das ist der Ton, den das Buch vorgibt.