Further Drachenstich: Das ist das Ritterpaar 2023

Das diesjährige Ritterpaar für den Further Drachenstich steht fest. Es handelt sich um Rebecca Bauer und Alexander Pongratz. Die beiden wurden am Wochenende offiziell vorgestellt. Rebecca Bauer ist Studentin der Bioanalytik. Die 24-Jährige ist die Tochter des Ersten Bürgermeisters der Stadt Furth im Wald, Sandro Bauer. Der 28-jährige Alexander Pongratz studierte Agrarmanagement und ist Bereichsleiter bei einem Produzenten für Tierzuchtbedarf.

Familien seit eh und je dabei

Sie seien seit ihrer Kindheit eng mit dem Drachenstich verbunden, so der Verein Drachenstichfestspiele in einer Mitteilung. Demnach sammelte Rebecca Bauer als Flötistin beim Kinderdrachenstich und als Standartenreiterin beim Kinderfestzug bereits erste Erfahrungen. Seit 2013 ist sie als Darstellerin beim großen Drachenstich aktiv. Schon Bauers Uropa und ihr Opa waren an dem Volksschauspiel beteiligt. Ihr Vater war 1990 Ritter in dem Stück.

Drachenstich hat jahrhundertealte Tradition

Alexander Pongratz‘ Vater mimte den Ritter 1984. Auch seine Familie ist seit Jahrzehnten in verschiedenen Rollen beim Drachenstich dabei. 2006 hatte Pongratz beim Kinderdrachenstich eine erste kleine Sprechrolle. Später war er Akteur im Festspiel.

Der Further Drachenstich hat eine jahrhundertealte Tradition und gilt als Deutschlands ältestes Volksschauspiel. Er findet dieses Jahr vom 4. bis 20. August statt. Zur Festspielzeit zieht es in der Regel Tausende Besuchende nach Furth im Wald.