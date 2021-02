Furchtlos und gebildet: Schauspieler Christopher Plummer ist tot

Geboren am 13. Dezember 1929 in Toronto, wuchs Plummer in Montreal auf und debütierte 1954 in New York am Broadway. Als Kanadier war er zweisprachig, konnte auf Englisch und Französisch spielen und beeindruckte auch das Publikum am Londoner West End. Für seine Beteiligung am Musical "Cyrano" nach Edmond Rostands Erfolgsroman und am Zwei-Personen-Stück "Barrymore" über den gleichnamigen berühmten britischen Shakespeare-Darsteller bekam er zwei Tony-Awards, noch 2004 glänzte er auf der Bühnen in "König Lear". In 38 Jahren war er sieben Mal nominiert: "Mein ganzes Leben im Theater war reichhaltig, und das zählt, weil dort alle großen Rollen gespielt werden. Auf der Bühne fühle ich mich wie ein Kind, heute sogar mehr als früher. Wir gehen in unserer senilen Phase rückwärts, es macht Spaß", sagte er zu seinem 90. Geburtstag in einem Interview. Und überhaupt: Erst jenseits der vierzig kämen die wirklich interessanten Rollen.

Der Mann für epische Stoffe

Sidney Lumet holte Plummer 1958 zum Kino. Gern wurde der Schauspieler für pathetische Stoffe besetzt, ob es nun die "Schlacht um England" oder "Waterloo" waren, wo er den siegreichen Herzog von Wellington gab, der "Fall des Römischen Reichs" oder "Star Trek", wo er die nötige Würde für einen Klingonengeneral mitbrachte. Klar, Plummer waren seine Erfolge eher peinlich, vor allem der Georg von Trapp, doch die seriöseren Partien waren naturgemäß nicht so populär. Die Zahl seiner Fernsehauftritte ist nicht zu übersehen, in England, Kanada und den USA. Einem Herrn, der an Laurence Oliviers "Royal National Theatre" engagiert gewesen war und bei der "Royal Shakespeare Company" unter Sir Peter Hall mitmachte, standen die Türen überall offen.

Lou Pitt, der langjährige Freund und Manager von Plummer, sagte dem Online-Magazin "Deadline": "Chris war ein außergewöhnlicher Mann, der seinen Beruf zutiefst liebte und respektierte, mit altmodischen Manieren, selbstironischem Humor und einer Musikalität der Worte. Er war eine nationale Kostbarkeit, der seine kanadischen Wurzeln ungemein schätzte. Mit seiner Kunst und seiner Menschlichkeit berührte er alle unsere Herzen und sein legendäres Leben wird die nächsten Generationen überdauern. Er wird immer bei uns sein."

"Ein Großer im eigentlichen Sinne des Wortes"

Regisseur Ridley Scott, der mit Plummer bei "Alles Geld der Welt" zusammengearbeitet hatte, ehrte den Verstorbenen mit den Worten: "Was für ein Kerl, was für ein Talent, was für ein Leben. Und ich war so glücklich, vor zwei Jahren mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und es war eine wunderbare Erfahrung. Er wird vermisst werden." Helen Mirren war es nach ihren eigenen Worten eine Ehre, mit Plummer vor der Kamera gestanden zu sein: "Er war eine mächtige Erscheinung als Mann und Schauspieler. Er war ein Bühnenheld im Sinne des 19. Jahrhunderts, was sein Vertrauen in den Beruf betraf. Seine Kunst war total, das Theater seine Konstante und der wichtigste Teil seiner Hingabe für das Erzählen. Er war furchtlos, energisch, mutig, gebildet, professionell und ein Monument, das zeigte, was ein Schauspieler sein kann. Ein Großer im eigentlichen Sinne des Wortes."