"Furcht und Freiheit": Plädoyer für einen anderen Liberalismus

Es gibt eine schöne Beobachtung von Henning Ritter, niedergelegt in seinen 2010 veröffentlichten "Notizheften": "Kaum gab es den Liberalismus, da war auch das Schimpfwort für die Liberalen schon zur Stelle." Ritter machte das an einem Fund in den Briefen Stendhals fest, wo der französische Schriftsteller am 21. März 1818 geschrieben hatte: "Ich bin, offen gesagt, nichts anderes als ein Scheißliberaler."

Nun ist "Scheißliberaler" etwas frei übersetzt, Stendhals Satz lautete im Original: "Moi, je suis ouvertement un chien de libéral." Wörtlich also ein "Hundsliberaler". Aber das ist nicht entscheidend. Es geht um die Verachtung einer liberalen Lebenshaltung, die in solchen Formulierungen zum Ausdruck kommt und die heute wieder oder eben noch immer en vogue ist. Sie äußert sich in Wladimir Putins Satz "Die liberale Idee hat sich überholt" (2019), mit dem der in Princeton lehrende politische Theoretiker Jan-Werner Müller seinen in jeder Hinsicht erhellenden Essay eröffnet. Aber es sind nicht nur Autokraten wie Putin oder "selbsternannte 'Rechtsplebejer'" wie Viktor Orbán (der Ungarn in eine "illiberale Demokratie" umbauen will) – auch im europäischen Westen hat man im politischen Diskurs "die liberalen Eliten" als diffuses Feindphantasma, ja als "imaginären Volksfeind" installiert: "Es gibt einen neuen antiliberalen Affekt."

Populismus und Antipluralismus

So stellt es Müller fest und zitiert erschreckende Äußerungen wie die des niederländischen Rechtspopulisten Thierry Baudet, demzufolge die Menschen "jetzt erst einmal gründlich 'entliberalisiert' werden" müssten. Dem "Antipluralismus", der sich in solchen Forderungen zeige, begegne man gern mit "moralischer Exklusion". Das aber sei kontraproduktiv, so Müller, denn dieser Ausschluss bestätige nur das Narrativ der Populisten, "die liberalen Eliten kümmerten sich nicht um die Anliegen ihrer Anhänger und sie seien die Einzigen, die Tabuthemen ansprechen".

Genauso verkehrt ist es für Müller, sich bei den "Populismusverstehern" einzureihen und in der Hoffnung auf Wählerstimmen den Rechtspopulisten alles nachzuplappern, denn: "Der, man kann es nicht anders nennen, Opportunismus des Mainstreams führt häufig dazu, dass sich das politische Spektrum insgesamt langsam, aber sicher verschiebt – im gerade diskutierten Fall nach rechts." Auch führt für ihn die Gleichsetzung von rechtem und linken Populismus, wie sie sich mit Blick auf AfD und Linke oft im Begriff "die Ränder" niederschlägt, in die Irre: "Man mag viele der Parteien, die in Europa heute als linkspopulistisch bezeichnet werden (La France insoumise, Syriza, Podemos etc.) für verantwortungslos, demagogisch, politisch unreif etc. halten – aber sie sind nicht populistisch im Sinne eines systematischen Antipluralismus."

Judith Nisse Shklar als intellektuelle Bezugsgröße

Wohltuend sachlich ist der Ton dieses Buches, das als Gewährsfrau und intellektuelle Bezugsgröße immer wieder die bei uns noch zu wenig bekannte Denkerin Judith Nisse Shklar (1928 - 1992) anführt. Zentral ist für Müller Shklars 1989 erschienener Essay "Liberalismus der Furcht": Furcht hatte Shklar, die in Riga geboren wurde und später die erste Frau auf einem politikwissenschaftlichen Lehrstuhl in Harvard war, als Verfolgte des Nazismus wie des Stalinismus selbst in vielfacher Hinsicht erfahren müssen. Die "spezifische Pointe" ihres Liberalismusʼ aber war, dass für sie die Furcht einer der Gründe war dafür, dass Menschen einander überhaupt Grausamkeiten antäten: "Man müsse sich vor einer Gesellschaft furchtsamer Menschen fürchten, so Shklar, die damit eine berühmte Sentenz aus Montaignes Essais variierte ('Was ich am meisten fürchte, ist die Furcht')."

Leben wir derzeit nicht in einer solch gefährlich-furchtsamen Gesellschaft? "Es war kein Zufall", so Müller, der auch immer wieder in die Historie zurückgeht, "dass der Begriff 'liberale Demokratie' in den zwanziger und dreißiger Jahren aufkam. Wer ihn benutzte, wollte sich von 'identitären' Demokratiekonzepten wie bei Carl Schmitt auf der Rechten absetzen, aber auch von der Idee einer 'Volksdemokratie' auf der kommunistischen Linken." Mit Blick auf die Gegenwart und die #MeToo-Bewegung gewinnt Müller Shklars Liberalismus-Verständnis eine besonders interessante Einsicht ab: "Hier geht es nicht um skurrile Sondererfahrungen oder –rechte einer Minderheit, sondern um das Einfordern einer Grundfreiheit – nämlich der Freiheit, ohne Furcht vor Belästigung durch mächtige Männer zu leben."

"Neoliberal ist nicht gleich libertär"

Shklar stand auch immer für einen "Liberalismus der Rechte". Deshalb gehört für Jan-Werner Müller der "Imperativ, erst einmal den Opfern zuzuhören" unbedingt zum von ihm vertretenen "anderen Liberalismus". Wer nun mutmaßt, seine kluge Apologie des Liberalismus sei auch nur ansatzweise eines des Neoliberalismus, der lese nach, wie Jan-Werner Müller dessen fatalen Hang zur Disziplinierung seziert: "Neoliberal ist nicht gleich libertär." Den Freien Demokraten gereicht sein Essay kaum zur Wahl-Empfehlung. Müller diktiert diesen Liberalen ins Parteibuch: "Sie sollten nicht so tun, als fehle es allen, die nicht ständig neue Lebenschancen kreieren und herumexperimentieren, ... schlicht an Intelligenz und Initiative. Unsere Welt ist bekanntlich längst nicht so meritokratisch und offen für Talente – und Experimente – , wie manche tun."