Fulminanter Bollywood-Bombast: Bayreuth Baroque eröffnet

Weil das Werk seinerzeit in Rom aufgeführt wurde, durften natürlich nur Männer auf der Bühne stehen, auch in den Frauenrollen. Der Papst wollte es so. Folglich sind auch in Bayreuth ausschließlich Männer besetzt, und was für welche! So täuschend authentisch singen und tanzen einige von ihnen die Frauenrollen, dass das Ganze nie zur Travestie ausartet.

Umgekehrte, nicht "verkehrte" Welt

Ganz im Gegenteil: Das ist ein durchaus ernsthafter und doch vergnüglicher Kommentar zur Genderdiskussion, zu neuzeitlichen Geschlechteridentitäten: Mit voller Absicht schrieb der berühmte Textdichter Pietro Metastasio (1698 - 1782) eine Satire auf die patriarchale Welt, lässt die Machos feminin aussehen und die Frauen die eigentliche Macht an sich reißen. Umgekehrte Welt also, keineswegs "verkehrte Welt", und wegen des exotischen Schauplatzes irgendwo an Indiens Grenzen, ist es auch noch ein Kommentar zur Kolonialismus-Debatte.