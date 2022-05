Eigenleben der Macht: Die fulminante vierte Staffel von "Borgen"

"Borgen" sei seine "liebste Fernsehserie", ließ der Filmkomponist Hans Zimmer vor kurzem verlauten. Seiner Meinung nach wäre die Welt besser, wenn nur Frauen und Mütter regieren würden, zitierte dpa den 64-jährigen. Man kann es so sagen: In ihrer meisterhaften vierten Staffel spielt die dänische Serie in acht Folgen in einer sehr nah an der Realität siedelnden Fiktion die Frage durch, ob Hans Zimmer lediglich einen frommen Wunsch oder doch so etwas wie eine tiefere Wahrheit formuliert hat.

Ein gigantischer Erdölfund in Grönland

Wie nah die neue "Borgen"-Staffel der Wirklichkeit kommt, sieht man schon an Nebensätzen wie jenen, die über die Corona-Pandemie und über Russland fallen, das "internationalen Sanktionen unterliegt, weil es die Ukraine angegriffen hat". Es ist 2022, Birgitte Nyborg, die vormalige dänische Premierministerin, erneut gespielt von der famosen Sidse Babett Knudsen, ist nunmehr 53 Jahre alt und dänische Außenministerin, so dass von Anfang klar ist: Nicht länger sind es die Ränkespiele und Intrigen der Innenpolitik allein, die den Kopenhagener Drehbuchautor Adam Price interessieren, der bereits für die ersten drei Staffeln verantwortlich zeichnete. Diesmal ist es die große Weltpolitik, in der das kleine Dänemark und dessen autonomes Territorium Grönland auf einmal eine zentrale Rolle spielen. Denn in Grönland wird Öl gefunden, eine gigantische Menge des schwarzen Goldes, ein Ölfeld so groß wie Ekofisk, welches Norwegen einst immensen Reichtum bescherte.

Wie umgehen mit der grünen Regierungs-Agenda?

Die Grönländer setzen alles daran, den Rohstoff zu fördern und durch die geschätzten Einnahmen von 2000 Milliarden Kronen endlich die ersehnte vollständige Unabhängigkeit von den dänischen Kolonisatoren zu erlangen. Die Regierung in Kopenhagen hingegen, den internationalen Klimaschutzabkommen verpflichtet, setzt in Gestalt ihrer Außenministerin zunächst alles daran, Bohrungen zu verhindern, schließlich gilt es den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu vermindern.