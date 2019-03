Bomben unterm Kreuz: Fulminante "Tosca" in Weimar

Würde, Andacht, Stil: Ovationen für Tosca

Die brasilianische Sopranistin Camila Ribero-Souza ist als Tosca ganz Diva, aber was für eine! Klar, sobald sie auftritt, gehört die Bühne ihr, aber nicht, weil sie eitel herumstolziert und affektierte Bewegungen macht, sondern weil sie vollkommen aufgeht in dieser Rolle einer Sängerin, die von den politischen Verhältnissen überfordert wird. Ribero-Souza zeigt ihre Verletzlichkeit, ihre Schwäche, ihre Verzweiflung. Wenn sie den Bösewicht Scarpia ersticht, der sie vergewaltigen will, dann legt sie vorher feierlich ihr Kreuz an der Halskette ab und greift nachher zu den weißen Rosen, den Totenblumen, die sie sich mit der Leiche teilt, denn Tosca, die fromme Mörderin, hat sich in diesem Moment natürlich auch selbst umgebracht. Für sie gibt es kein Leben nach so einer Tat. Ihr Auftreten hat Würde, Andacht, Stil, eine Mischung, wie sie in Südamerika womöglich noch häufiger vorkommt als in Europa. Die Ovationen des Publikums waren Camila Ribero-Souza jedenfalls sicher.