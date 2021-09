Fürtherin Lara Ermer gewinnt BR-"Vereinsmeisterschaft"

Die junge Kabarettistin überzeugte die Jury mit ihrem sicheren Auftreten, hervorragender Dramaturgie und schlüssigen Pointen, so der Bayerische Rundfunk (BR). Die Fürtherin setzte sich damit gegen sieben weitere Kandidaten aus ganz Deutschland durch. In der BR-Sendung "Vereinsheim Schwabing" wurde ihr am Donnerstag Abend (9.9.21; 22.30 Uhr) der Siegerpokal überreicht.

Tolle Jury und starker Kabarett-Nachwuchs

100 Bewerbungen waren eingegangen, acht Kandidaten und Kandidatinnen gab's aus Bayern und der ganzen Republik gab's. Sie alle haben mit Wortwitz, spitzen Pointen, Charme und Hingabe versucht, die Jury aus Hannes Ringlstetter, Luise Kinseher, Bumillo und Gabi Rothmüller für sich zu gewinnen. Am Ende gelang das Lara Ermer am besten. So habe die Künstlerin laut Jurybegründung sowohl "inhaltlich, als auch durch ihr sicheres Auftreten sowie ihre sympathisch-selbstbewusste Art überzeugt."

"Sie beleuchtet gesellschaftlich relevante Themen auf eine originelle und ihre ganz eigene Art und holt dabei zu einem Rundumschlag aus, der zwar niemanden umbringt, bei dem aber jeder – auch ohne Moralkeule – ein blaues Auge abkriegt. Und das völlig zu Recht." aus der Jurybegründung zum ersten Preis für Lara Ermer

Ihre ganz persönliche Haltung zu den Klischees der Gesellschaft hat sie in einem Buch niedergeschrieben. "Ein offenes Buch – Von idealen Körpern, perfektem Sex und anderen Mythen“. Das Kabarett bezeichnet sie selbst als ihre Kindheitsliebe. Und ihre Kindheit, die verbrachte sie in Franken. Denn Lara wurde 1996 in Fürth geboren, lebt aber mittlerweile in Frankfurt.