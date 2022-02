Für Studie: Uni Würzburg sucht Musiker mit Auftrittsangst

Die Uniklinik Würzburg sucht für eine medizinische Studie Musiker mit Auftrittsangst. Der Aufruf richtet sich an Betroffene im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Die Therapie ist im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung kostenlos. Ziel ist es, die geeignete therapeutische Unterstützung für Musikerinnen und Musikern mit Auftrittsangst herauszufinden. Die Studie soll im Frühjahr 2022 beginnen und findet im das Zentrum für Psychische Gesundheit (ZEP) des Uniklinikums Würzburg (UKW) in Würzburg statt.

Auftrittsangst ist weit verbreitet

Wie es in der Pressemitteilung heißt, ist Auftrittsangst ein häufiges Phänomen: Bis zu 60 Prozent aller Musikerinnen und Musiker berichten, situativ darunter zu leiden. Bei Auftrittsangst gibt es – anders als beim gewöhnlichen Lampenfieber – so starke Symptome, dass sie von den Betroffenen als sehr unangenehm empfunden werden und diese sich auch negativ auf die künstlerische Leistung auswirken.

Neben der subjektiv erlebten Angst vor dem Auftritt äußere sich diese Art der Angst in einer Beschleunigung des Herzschlags und der Atmung sowie einem Anstieg des Blutdrucks, kalten Händen, Zittern, Übelkeit, Erröten sowie Gedanken daran, zu versagen oder die Kontrolle zu verlieren.

Auf der Suche nach der erfolgreichsten Therapie

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden per Zufall zwei unterschiedlichen Interventionstrainings zur Reduktion von Auftrittsangst – einem Angstkonfrontationstraining in virtueller Realität und einem Training zur progressiven Muskelentspannung – zugeteilt. Beide beruhen auf Methoden der Verhaltenstherapie, die standardmäßig in der Behandlung von Angsterkrankungen eingesetzt werden. Die Therapie ist im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung kostenlos.

Der Zeitaufwand beträgt rund zehn Stunden, verteilt auf sechs Sitzungen über einen Zeitraum von vier Wochen. Hinzukommt eine weitere Sitzung nach einem Jahr, um die Langzeitfolgen der Behandlung zu beurteilen.