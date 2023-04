Für sensible Seelen: "Galore" von The St. Pierre Snake Invasion

Die Live-Shows der zu Beginn der 2010er-Jahre in Bristol gegründeten Band The St. Pierre Snake Invasion sind legendär, ihre ersten beiden Alben längst Kult. Eigentlich wollten sie für ihr neues Album endlich mal weniger als vier Jahre brauchen, aber dann kam die Pandemie dazwischen – und außerdem haben sie etliche Songs in die Tonne getreten, weil sie nicht, wie so viele andere Künstler, ein klagengespicktes Pandemie-Album rausbringen wollten. Auf dem neuen Album "Galore" hat sich die Band vom lärmigen Sound, den dissonanten Riffs, den extrem verschachtelten Rhythmen etwas entfernt, aber gegen den Strich gebürstete Songstrukturen und harsche Klänge prägen zumindest Teile ihres neuen Albums "Galore" noch immer.

Ein historisches Ereignis als Bandname

Der seltsame Bandname The St. Pierre Snake Invasion bezieht sich übrigens auf ein historisches Ereignis. 1902 gab es in der Stadt St. Pierre auf Martinique tatsächlich eine Invasion hochgiftiger Lanzenottern. 50 Menschen und zahlreiche Tiere starben an ihren Bissen. Die Ottern waren von den Hängen des Mount Pelee geflohen, der Anzeichen eines kommenden Vulkanausbruchs zeigte. Die meisten Bewohner von St. Pierre nahmen die Vorzeichen aber nicht ernst und blieben in der Stadt. Als der Vulkan wenige Tage später tatsächlich ausbrach und eine Glutwolke über die gesamte Stadt hinwegfegte, überlebten von geschätzten 30.000 Einwohnern nur drei.