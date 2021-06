Für RTL: Marcus H. Rosenmüller dreht neue "Pumuckl"-Geschichten

Eigentlich ist er ja ein BR-"Urgestein" – wenn dieser Ausdruck auf einen kleinen rothaarigen Kobold passen würde: der "Pumuckl". Seit 1962 waren die Geschichten im Hörspiel zu hören, ab 1982 im Fernsehen zu sehen. Der "Pumuckl" wurde für viele Kindergenerationen ein Freund und ist Kult. Nun hat sich RTL die Wiederverfilmungsrechte gesichert, wie Senderchef Henning Tewes nun in einem Interview mit der FAZ bekanntgab: Es wird "Neue Geschichten vom Pumuckl" geben.

Gesucht: ein neuer Meister Eder

Der "Pumuckl" sei zwar ursprünglich keine RTL-Marke, aber er passe zum Sender, so Tewes: "Er steht für heile Welt und Heimat, für die breite Ansprache verschiedener Generationen. Gleichzeitig aber für das Freche und Aufmüpfige." Die Regie wird der preisgekrönte Regisseur Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt, ist länger tot", "Beste Zeit", "Trautmann") übernehmen, der unter anderem auch für erfolgreiche Kinderfilme wie "Unheimlich perfekte Freunde" verantwortlich zeichnete. "Neue Geschichten vom Pumuckl" heißt das Projekt, die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2022 in München beginnen.

Die Serie soll zunächst exklusiv beim Streamingdienst RTL+ und dann im Programm von RTL laufen. Die charakteristische "Pumuckl"-Stimme des verstorbenen Hans Clarin werde man vermissen, außerdem müsse es natürlich einen neuen Meister Eder geben, so Senderchef Tewes, "aber ansonsten knüpfen wir an diesen Klassiker der Familienunterhaltung an." Nähere Angaben zur Besetzung machte er zunächst nicht.

Die bayerische Seele der "Pumuckl"-Geschichten

Produziert werden die neuen "Pumuckl"-Folgen von der Firma NEUESUPER. Für Geschäftsführer Korbinian Dufter ist es eine "große Ehre", die Figur "ins Hier und Heute zu holen". Mit Marcus H. Rosenmüller, "der für warmherzig, humorvoll und liebenswert inszenierte Filme" stehe, wolle man die Geschichten des Kobolds mit dem roten Haar für Kinder und Erwachsene von heute weitererzählen. "Wir freuen uns, mit RTL einen Partner zu haben, der wie wir die bayerische Seele der Pumuckl-Geschichten bewahren und gleichzeitig eine zeitgemäße Unterhaltungsserie für die ganze Familie schaffen will."

Mit Material der dpa.