Für Fans wie Methadon: Neustart an der Bayerischen Staatsoper

Erst rauf, dann runter, bis in die Untermaschinerie der Staatsoper. Zwischen sechs riesigen Hydraulik-Pumpen und jeder Menge Stahltrosse werden gleich die Hornisten ihren Auftritt haben für ein halbstündiges Kurzprogramm. Etwas Mozart, etwas Astor Piazzolla, und zwei Alphörner sind auch mit von der Partie. Die Musiker brauchen nicht nur gute Lungen, sondern in diesem Fall auch gute Augen, müssen sie doch über Wickelmaschinen, Seile und Stege balancieren, bis sie am Notenständer sind. In der Tat ein außergewöhnliches Ambiente, hier unten, tief in den Eingeweiden der Staatsoper.

Wie im kontrollierten Paradies

Schuhe mit spitzen Absätzen empfehlen sich nicht, geht der Weg doch über Gitterroste. Hinter jeder Neonröhre darf sich jeweils ein Zuschauer hinstellen, wohlgemerkt nicht setzen, es gibt nur Stehplätze. Dafür darf am Platz die Maske abgenommen werden. Emsige Anweiserinnen im dunkelblauen Kostüm huschen hin und her, auch dies wie in einer Theaterinszenierung, vielleicht ein Stück über ein kontrolliertes Paradies, oder auch eine Satire auf den Überwachungsstaat.