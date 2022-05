"Für alle beunruhigend": Muss Russland "gedemütigt" werden?

Am ruhigsten sei anscheinend momentan der Kreml, heißt es in der Moskauer "Prawda" mit feiner Ironie, alle anderen seien derzeit ziemlich aufgewühlt. Die russische Bevölkerung fürchte sich vor überraschenden Wendungen auf dem Kriegsschauplatz, der Westen habe die Wirkung seiner Sanktionen auf Russland überschätzt und nicht ausreichend bedacht, dass sie auch in umgekehrter Richtung wirken: "Die Aussichten sind unklar und die aktuelle Situation ist für alle beunruhigend."

"Frieden wird kommen, wenn Russland will"

Trost schöpft die "Prawda" aus der Tatsache, die dass sich die Suchanfragen zum Thema Ukraine und Krieg seit Februar angeblich deutlich verringert haben, was auf ein "sinkendes Interesse" des Westens und möglicherweise bröckelnde Solidarität mit Kiew schließen lasse: "Frieden wird kommen, wenn Russland das beschließt." Umgekehrt wird auch in Russland ein deutlich sinkendes Interesse am Angriffskrieg gemessen, was die Suchanfragen im Netz betrifft. Gleichzeitig soll die Zustimmung zu Putin angeblich weiterhin bei 81 Prozent liegen.

Während der Krieg für Russland immer teurer wird und die Wirtschaft in Teilen zusammenbricht, etwa was den Immobilienmarkt betrifft, mehren sich die Stimmen, die nach einer Verständigung mit der Ukraine rufen. Merkwürdigerweise schreibt der Chefkommentator des viel gelesenen Massenblatts "Moskowski Komsomolez", Michael Rostowski, ein Waffenstillstand reiche nicht aus, Russland müsse mit der Ukraine einen "richtigen" Verständigungsfrieden suchen: "Schließen sie ihn ab, lassen sie ihn schlecht sein, lassen sie ihn unzulänglich sein, aber unterschreiben sie trotzdem."

"Ein Waffenstillstand entspricht nur einem Komma"

Rostowski argumentiert psychologisch und nimmt Bezug auf die sowjetische Wissenschaftlerin Bljuma Wulfowna Zeigarnik (1901 - 1988), nach der der "Zeigarnik-Effekt" benannt ist. Die Psychologin hatte herausgefunden, dass sich Menschen an ungelöste Aufgaben nachhaltig erinnern, während erledigte Dinge schnell aus dem Gedächtnis verschwinden. Angeblich soll ein Kellner das Urbeispiel für dieses Verhalten gewesen sein: Solange ein Tisch noch nicht bezahlt hat, behält er ihn sorgsam im Auge, sobald die Rechnung beglichen ist, verliert er jedes Interesse.

Angewandt auf die Ukraine und Russland sei es also wichtig, die Konfliktpunkte wirklich beizulegen, so Rostowski, statt nur die Waffen schweigen zu lassen und ständig erneut übereinander herzufallen: "Der Unterschied zwischen einem Friedensvertrag und einem Waffenstillstandsabkommen besteht darin, dass in dem einen Fall ein Punkt hinter den Konflikt gesetzt wird, im anderen Fall entweder ein Komma oder ein Leerzeichen. Es ist möglich, den Vertrag zu brechen, aber es ist schwierig. Das Waffenstillstandsabkommen dagegen wird eins, zwei, drei ignoriert."

Ukraine und Russland sollen "die Gestalt schließen"

Fakten seien die "hartnäckigste Sache der Welt", zitiert Rostowski einen Satz aus Michail Bulgakows Roman "Meister und Margarita". Dort äußert sich der auf die Erde gekommene Teufel in diesem Sinne. "Was bedeutet das alles in der Praxis? Worauf Moskau vorbereitet sein muss, ist Folgendes: Die neuen tatsächlichen Grenzen Russlands in ukrainischer Richtung werden weder vom Westen noch vom offiziellen Kiew rechtlich anerkannt", so Rostowski, daran werde sich wohl nichts ändern. Das dürfe einem Friedensvertrag aber nicht im Weg stehen. Ihm geht es also darum, an allen Schwierigkeiten vorbei "reinen Tisch zu machen", oder in der Fachsprache von Gestalttherapeutin Zeigarnik, "die Gestalt zu schließen".

Psychologisch ist auch Andrew Latham "unterwegs", Professor am Institut für internationale Beziehungen des Macalester College in Saint Paul/Minnesota. Er hatte im Online-Polit-Magazin "The Hill" geschrieben, es sei "Narretei", auf eine vollständige Niederlage Russlands und eine Demütigung Putins zu setzen. Das möge zwar emotional für manchen befriedigend sein, wie jede Fantasie über die Bestrafung von Übeltätern: "Denn wenn uns die Geschichte etwas Relevantes für den aktuellen Konflikt lehrt, dann dass das Zufügen einer solchen Niederlage definitiv nicht die heilsame Wirkung auf die internationale Sicherheit haben würde, die ihre Befürworter annehmen."

"Demütigung Russlands wäre schrecklicher Fehler"

Das Gegenteil werde der Fall sein: "Russland eine umfassende und demütigende Niederlage zuzufügen, würde mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit die Voraussetzungen für weitere Zwietracht, Konflikte und Kriege in den östlichen Regionen Europas schaffen, als eine Ära des regionalen Friedens und der Ruhe einzuläuten. Um es ganz offen auszudrücken, wäre es ein schrecklicher Fehler, Fantasien nachzugeben, Russland eine nahezu vollständige Niederlage zuzufügen – einen Fehler, den wir vermeiden können und müssen."

Ausführlich klopft Latham die verschiedenen Aspekten der "Demütigung" ab, vor der schon der preußische Kriegswissenschaftler Clausewitz gewarnt habe. Der Gedemütigte werde ziemlich sicher versuchen, die Schmach mit einem neuen Krieg vergessen zu machen: "Russland wurde bereits durch seine verheerenden Niederlagen auf dem Schlachtfeld und die scharfen Wirtschaftssanktionen, die es nach seiner Invasion erlitten hat, gezüchtigt. Es ist bereits als konventionelle Militärmacht zerbrochen und hat gesehen, wie seine Soft- und Sharp-Power-Kapazitäten stark gemindert wurden. Kurz gesagt, es musste bereits einen erheblichen Preis für seinen Angriffskrieg zahlen. Tatsächlich hat es wahrscheinlich bereits eine erhebliche nationale Demütigung erlitten, wenn auch nichts im Vergleich zu dem, was es erleiden würde, wenn eine fast totale Niederlage auf dem Schlachtfeld durch eine fast totale Niederlage am Verhandlungstisch verstärkt würde."

"Jetzt gilt es, die Euphorie loszuwerden"

Nach dieser Argumentation müsste der Westen also langsam sagen: "Es reicht." Das entspricht im Wesentlichen der Meinung von Realpolitikern wie Henry Kissinger (99), der bei seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos den Westen gemahnt hatte, mit Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland klarzukommen und in den nächsten beiden Monaten auf eine entsprechende Einigung hinzuarbeiten. Andernfalls befürchtet Kissinger ernsthafte Folgen für die internationale Politik. Den gegenteiligen Standpunkt nehmen Diskutanten wie der Milliardär und linksliberale Großspender George Soros und die Essayistin Anne Applebaum ein. Sie hoffen auf den vollständigen Untergang des "Systems Putin".

Umgekehrt gibt es natürlich auch bei den russischen Propagandisten aggressive Vorstellungen von einem "Anschluss" der gesamten Ukraine an Russland, der mit einem angeblichen "Wendepunkt des Volkswillens" begründet wird: "Jeder territoriale Schaden für die Ukraine wird die Patrioten dessen, was bis dahin von der Ukraine übrig geblieben ist, wütend machen. Jedes Zugeständnis Moskaus wird die russischen Patrioten verärgern. Wie dann verhandeln?"

Die Redaktion der "New York Times" hatte sich ungeachtet der martialischen Parolen aus Moskau für eine Verständigung und gegen eine Demütigung ausgesprochen. "Sich dieser Realität zu stellen, kann schmerzhaft sein. Aber Regierungen haben die Pflicht, realistisch zu sein und keinen illusorischen 'Sieg' anzustreben. Russland wird in den kommenden Jahren unter Isolation und schwächenden Wirtschaftssanktionen leiden, und Herr Putin wird als Schlächter in die Geschichte eingehen. Jetzt gilt es, die Euphorie loszuwerden, die Häme zu stoppen und sich auf die Definition und Erfüllung der Mission zu konzentrieren."