Fünf Streaming-Highlights aus dem Jahr 2022

Wer trauert, flüchtet sich oft in Arbeit. Nick Cave – bekannt als Sänger, Schriftsteller, Schauspieler und Drehbuchautor – hatte angesichts seiner vielen Talente auch während der Lockdown-Phasen kein Problem, Zerstreuung zu finden. Kreativ, wie er ist, fand er sogar ein neues Hobby: Er begann, Keramiken anzufertigen. Sein Hauptmotiv: der Teufel. Der Werkstattbesuch, mit dem die Dokumentation "This much I know to be true" beginnt, zeigt: Nick Cave ist und bleibt der Prinz der Dunkelheit. Die privaten Einblicke in das Wirken und Denken das Musikers zeigen aber auch: Trotz aller Schicksalsschläge hat er seinen Humor nicht verloren. Zum Glück. Denn wer Nick Caves Befinden nur über die Songs deutet, die er in diesem intimen Musikfilm aufnimmt, vernimmt vor allem den tiefen Schmerz über den Verlust seines Sohnes.

Knapp sechs Jahre ist es her, dass "Blonde"-Regisseur Andrew Dominik eine Dokumentation über seinen Freund, den Musiker Nick Cave gedreht hat. "One more time with feeling" dokumentierte die Aufnahmen zum Album "Skeleton Tree", auf dem Cave den Unfalltod seines 16-jährigen Sohnes verarbeitet hat. "This much I know to be true" ist die Fortsetzung dieser Kooperation – und ein Film, der unter die Haut geht. Der Film ist ein Werk von sakraler Schönheit, in dem mit schwebender Kamera und minutiös choreografiertem Lichteinsatz ein Künstler porträtiert wird, der sein Innenleben offenlegt. Wer je die zeremonielle Sogkraft erlebt hat, die Nick Cave und seine Band bei Konzerten entfalten, wird sie in diesem Film schnell wiederentdecken.