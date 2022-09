Fünf Seen Filmfestival überrascht mit hohen Besucherzahlen

Rund 19.500 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen in diesem Jahr zum Fünf Seen Filmfestival, das am 4. September zu Ende geht. Festivalleiter Matthias Helwig zeigte sich am Sonntag in Gauting erfreut über das große Interesse des Publikums. Angesichts der großen Probleme des Kinos aktuell, habe der Zuspruch alle Erwartungen bei weitem übertroffen. Nur 2019, beim letzten Festival vor der Pandemie, sind mehr Besucher gekommen.

Großes Publikumsinteresse

Das Fünf Seen Filmfestival begann am 24. August und endet an diesem Sonntagabend mit der Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises für außergewöhnliche Schauspielkunst an Sandra Hüller. Die Gewinnerfilme des diesjährigen Fünf Seen Filmfestivals sind für den mit 5.000 Euro dotierten "Fünf Seen Filmpreis" das belgische Drama "Playground" zu Mobbing unter Kindern von Laura Wandel. Eine "Lobende Erwähnung" in dieser Sparte ging an den kosovarischen Film "Vera dreams of the Sea" von Kaltrina Krasniqi.

Die Gewinnerfilme des Fünf Seen Filmfestivals

Der mit 3.000 Euro dotierte Dokumentarfilmpreis ging an "What remains on the Way" von Jakob Krese und Danilo do Carmo. Ebenfalls mit 3.000 Euro ausgezeichnet wurde der Gewinnerfilm der Reihe "Perspektive Spielfilm", "Other Cannibals" von Francesco Sossai. Der Horizonte Human Rights Filmpreis mit 2.000 Euro ging an "Hive" von Blerta Basholli.

Der mit 5.000 Euro dotierte SZ-Publikumspreis in der Reihe "Best of Festivals" wurde an "The Art of Love" von Philippe Weibel verliehen. Den mit 3.000 Euro dotierten Kino & Klima Award erhielt "The North Drift" von Steffen Krones, den Short Plus Award mit 500 Euro erhielt "Unter der Welle" von Veronika Hafner und den Kurzfilmpreis mit ebenfalls 500 Euro "Mach's Licht aus!" von Marc Philip Ginolas und Marius Beck.

