Auf dem blauen Teppich: Das Fünf Seen Filmfestival startet

Festivalthema "Raum"

Es sind keine filmischen Wohlfühlräume, die Helwig unter dem Motto "Raum" mit seinem diesjährigen Programm ansteuert. Eskapismus wäre ein schlechtes Motiv für den Festivalbesuch. Statt Realitätsflucht ist hier eher Wirklichkeitslust gefordert – wie sie beispielhaft ein Filmheld verkörpert, der in den kommenden Tagen ebenfalls über die Leinwände in Starnberg, Gauting oder Seefeld flimmert: Truman aus dem Film "Die Truman Show". Auch der wage nämlich den Blick über den eigenen Horizont hinaus, so Helwig, also in einen unbekannten Raum.

Unter den filmischen Räumen, die den Besucher des Fünf Seen Filmfestivals erwarten, sind etwa die historischen Räume von Uli Hanisch, einer der Ehrengäste des Festivals. Als Szenenbildner zeichnet er unter anderem für Filme wie "Das Wunder von Bern" oder die Serie "Babylon Berlin" verantwortlich. Oder Beziehungsräume wie sie die Regisseurin Caroline Link entwickelt. Auch die Regisseurin ist dieses Jahr als Ehrengast geladen und mit Filmen wie "Jenseits der Stille" oder "Exit Marrakesch" im Programm vertreten. Und manchmal auch eine Mischung aus beidem, wie in "Zwischen uns die Mauer" von Norbert Lechner, jenem Film, mit dem das Festival heute Abend eröffnet: ein Beziehungsdrama, das zur Wendezeit spielt und eine von vier Weltpremieren beim Fünf Seen Filmfestival ist.

Das Fünf Seen Filmfestival findet vom 4. bis zum 12. September in Orten an Ortschaften an den fünf oberbayerischen Seen Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, Wörthsee und Weßlinger See statt. Bayern 2 ist Medienpartner des Festivals.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Hörspiele, Krimis, Kinder-Angebote, Features, Dokumentationen, Gespräche und vieles mehr finden Sie in der ARD Audiothek.