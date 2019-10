Fünf Künstlerinnen in der Fondation Beyeler

Räume mit Schwingungen

Die Sounds, die die schottische Künstlerin Susan Philipsz mit Schneckenhörnern aus allen Teilen der Welt erzeugt, zum Beispiel den Muscheln von Meeresschnecken, erinnern von fern an einen Wind, ein Atmen, an ein Rufen. Im Museum entsteht so ein fast sakraler, intensiver Raum, der gänzlich leer ist, nur aus den angeblasenen Tönen der chromatischen Leiter besteht – und in dem der Besucher mit sich selbst allein ist. "Das sind Räume, die zwischen dem Erkennbaren und dem Flüchtigen oszillieren," so Kuratorin Theodora Vischer.

Aber auch die anderen Künstlerinnen der Ausstellung erzeugen diese meditative Atmosphäre, die uns den Raum, der uns umgibt, neu wahrnehmen lässt. Wo sind wir hier? Im Museum, natürlich. Aber die Netzwerke, die etwa die Schweizer Künstlerin Silvia Bächli zeichnet, oder ihre oft wie Menschengruppen angeordneten abstrakten Linien füllen auf großen Blättern nun den ganzen Raum aus – und machen ihn dadurch unwirklich und fast immateriell. Aber das Ganze folgt einem System, sagt Silvia Bächli, einer Grund-Idee: "Es ist fast so wie beim Gedichte Schreiben: da gibt es Wörter, die man zur Verfügung hat, und mit diesen Wörtern lässt sich ein Gedicht schreiben. Ganz ähnlich geht es mir mit meinen Räumen."

Die Arbeiten haben fast alle diese Innerlichkeit. Zum Beispiel die großformatigen Zeichnungen der Australierin Toba Khedoori: An den Wänden sehen wir Wolken, die Sitzreihen eines Auditoriums; Fenster von Hochhäusern und Wolken tauchen auf, dann wieder Astwerk. Das alles scheint aber vom Verschwinden bedroht.