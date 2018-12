Fünf Freunde auf der BrexLit-Insel

Am 23. Juni 2016 war die folgenschwere Abstimmung zum Brexit, vor der so viele gedacht hatten, dass „Leave!“ niemals durchkommen würde. Inzwischen sind zweieinhalb Jahre vergangen, Zeit, in der Romane verfasst und Theaterstücke geschrieben werden können. Brexit-Thriller? Gruselgeschichten? Fantasy? Melodramen? Gar Science Fiction? Die Giessener Anglistin Joanna Rostek im Gespräch mit Judith Heitkamp über „BrexLit“.

Judith Heitkamp: Zuerst zur Science Fiction - hat schon jemand beschrieben, wie es im Januar weitergeht, wenn Theresa Mays Brexit-Deal im Unterhaus durchfällt?

Joanna Rostek: So weit hat sich noch kein Autor vorgewagt ... aber es gibt tatsächlich eine Zukunftssatire von Douglas Board, die im Jahr 2020 spielt und in der eine britische Version von Donald Trump die Wahl gewinnt, mit der Partei „Britain’s great“.

Das ordnen wir dann unter Dystopien ein.

Ja, genau. Die Entwicklung, die das Land nimmt, ist vor allem in Bezug auf Migration nicht besonders erfreulich. Der Brexit selbst kommt nur am Anfang vor und ist der Vorwand, um ein satirisches, mehr oder weniger spannendes Szenario aufzubauen.

Satire ist das nahe liegende Genre, vermute ich. Wie wäre es denn mit "Fünf Freunde und das Geheimnis um eine einsame Insel"?

Das gibt es tatsächlich. Die „Fünf Freunde“ sind ja eine klassische Kinder- und Jugendbuch-Serie von Enid Blyton. Seit einigen Jahren schreibt aber der Autor Bruno Vincent Fünf Freunde-Geschichten für Erwachsene. Grafisch sind sie genauso aufgemacht wie die Kinderbücher. Da gibt es mittlerweile schon zwei, die sich dem Brexit widmen: „Five on a Brexit Island“ und „Five escape Brexit Island“. In dem ersten Text gibt es eine Spaltung innerhalb der fünf Freunde, die Geschichte spielt kurz nach dem Referendum, Julian mutiert zu einer Art Boris Johnson-Verschnitt und Anne träumt, dass sie einen europäischen Freund hat. Sie wacht immer schweißgebadet auf und sagt „Dieter! Das kann doch nicht sein!“, und am nächsten Tag “Fernando! Du kannst mich doch nicht verlassen!“, und leidet sehr daran, dass ihre Beziehungen zu Ende gehen werden.

Wie definieren Sie „Brexit-Literatur“?

Den Begriff BrexLit gibt es schon seit Mitte 2017. Allerdings gibt es noch keine etablierte Definition, was BrexLit umfasst. Ich persönlich benutze BrexLit für Literatur, die explizit Bezug nimmt auf das Referendum und den Vorgang des Brexit, der ja noch nicht abgeschlossen ist. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fasse ich nicht nur erzählende Literatur darunter, sondern auch Projekte aus dem Bereich des Theaters, aber auch satirische Bücher.

Selbst der große Roman als Zeitpanorama hat bisher nur sehr selten europapolitische Fragen angesprochen – ändert sich da etwas?

In der BrexLit, die uns bisher vorliegt, ändert sich das noch nicht. Beim Brexit selber geht es um das Verhältnis von Großbritannien und Europa. Bei BrexLit ist Europa als Folie im Hintergrund präsent, aber vor allem wird das Referendum zum Anlass genommen für eine nationale Nabelschau und Identitätssuche. Diese Romane beschäftigen sich sehr stark mit Fragen wie - wo sind wir als Gesellschaft in Großbritannien? Wie können wir es schaffen, zu einer kohärenten Gesellschaft zu werden?

In welchen Geschichten wird das konkret? Geht es eher um Liebesromane oder eher um Krimis?

Ich würde sagen, die Spaltungen innerhalb der Nation werden vor allem in zwei unterschiedlichen Motiven verarbeitet. Zum einen werden Ausdrücke wie „divided nation“ oder „divisions“ sehr oft explizit genannt und auch durch wörtliche oder metaphorische Zäune versinnbildlicht. Beispielsweise in dem Roman „Autumn“ der aus Schottland stammenden Schriftstellerin Ali Smith haben wir einen Zaun, der auf der grünen Wiese mitten in der englischen Landschaft errichtet wird, er ist riesengroß, er wird bewacht von Überwachungskameras und von einer Sicherheitsagentur. Es ist nur nicht so richtig klar, wofür ist dieser Zaun da ist, was soll er eigentlich beschützen? Das zweite Motiv sind tatsächlich Beziehungen. Sehr oft Beziehungen, wo die eine Person für „Leave“ steht und die die andere für „Remain“. Was trennt diese Personen, was eint sie, kann die Beziehung überleben? Symptomatisch dafür ist der Roman „The Cut“ von Antony Cartwright, ein Buch, das explizit als Brexit-Roman in Auftrag gegeben wurde. Dort geht es um die Londonerin Grace, eine Dokumentarfilmerin, Vertreterin einer linksliberalen kosmopolitischen Elite, und auf der anderen Seite Cairo, er lebt in der Nähe von Birmingham, hält sich als Arbeiter mit Gelegenheitsjobs über Wasser, und, auch sehr symbolisch, er verdient sein Geld vor allem damit, die ehemaligen Industrieanlagen, die die Gegend einst groß gemacht haben, abzureißen. Grace wird schwanger. Und so wie Grace Cairo fragt - was machen wir jetzt?, so fragen sich natürlich auch die Briten: Was machen wir jetzt?

Es drängt sich die Frage auf: Sind diese Werke alle tendenziell Brexit-kritisch?

Es scheint mir so zu sein, dass die BrexLit vor allem von Personen verfasst wird, die eher dem „Remain“-Lager zuzurechnen sind, dem linksliberalen kosmopolitischen Lager. Aber einige Autorinnen und Autoren versuchen zu zeigen und zu verstehen, wer die Leute sind, die für „Leave“ gestimmt haben. Was sie eint, ist eine Art Schockmoment: Ich lebe in einem Land mit ganz vielen Leuten, von denen mir gar nicht klar war, dass es sie gibt, dass sie so ticken, ich verstehe nicht, warum sie diese Entscheidungen treffen. Insofern spinnen diese Romane eine Tradition fort, die es seit dem 19. Jahrhundert gibt, die Condition of England Novels - da ist Charles Dickens ein ganz berühmter Vertreter -, die der Mittelschicht zeigten, wer eigentlich die industriellen Arbeiter sind, wie sie leben, was ihre Probleme sind und ihre Herausforderungen. In gewisser Hinsicht übertragen die BrexLit-Romane diesen Ansatz in das 21. Jahrhundert. Nur dass es hier nicht nur um industrielle Arbeiter geht, sondern halt um ökonomisch, vielleicht auch kulturell abgehängte oder sich als solche begreifende Gruppen.

Damit wäre die große Frage zum Schluss: Wer liest BrexLit?

Ich denke - vor allem die Remainer. Das ist die Frage, die offen bleibt - inwiefern BrexLit dazu beitragen kann, dass die Spaltungen überwunden werden. Das werden wir sehen.

