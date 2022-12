Fünf Album-Tipps aus dem Jahr 2022

3. Regina Spektor: "Home, before and after"

Der Song "What might‘ve been" auf dem neuen Regina Spektor-Album enthält die Essenz des Lebens im Allgemeinen und die Essenz von Regina Spektor im Speziellen. Es hat immer so was latent Zirkusrevuehaftes, wenn die Spektor singt. Und die Texte sind gleichermaßen clever, einfach, schlau und voller guter Reime und Gedanken. In diesem Fall über die Widersprüchlichkeit des Lebens: Krankheit und Blumen passen zusammen. Lügen und Glauben passen zusammen. Business und Weinen passen zusammen. Und dann im Refrain: Kanariengelb, Senfgelb. Eine gelbe Träne färbt ab auf alte Kissen. Da wird’s dann sehr assoziativ, lyrisch, kanariengelb und schillernd – passend zum bisherigen Lebenslauf der Spektor.

1980 geboren in Moskau als Regina Iljinitschna Spektor. Die Mutter Musiklehrerin, der Vater Fotograf. Als Regina neun Jahre alt ist, wandert ihre jüdische Familie wegen Antisemitismus in der damaligen Sowjetunion aus und landet über Österreich und Italien schließlich in den USA. Genauer in der Bronx von New York. Später studiert die junge Spektor klassische Musik, wird eine Virtuosin am Klavier – gleichzeitig wächst sie auch rein in die Underground- und Pop-Kultur von New York. Ein erster kleiner Hype entsteht Anfang der Nullerjahre durch die Zusammenarbeit mit den damaligen Rock'n'Roll-Propheten von The Strokes.

Ihr "You’ve got time" wird 2013 Titelsong der erfolgreichen Netflix-Frauenknast-Serie "Orange is the new black" und dann auch gleich noch für einen Grammy nominiert. Doch Trophäen sind der Spektor ziemlich egal: "Ich treffe manche Entscheidungen bewusst, weil ich kein Pop-Star sein will, sondern mich als arbeitende Singer-Songwriterin sehe, die ihre Möglichkeiten ausloten und musikalisch wachsen will."

Und dieses Versprechen löst Regina Spektor auf ihrem achten Studioalbum ein, unternimmt permanent Sabotage-Akte, um das klassische Strophe-Refrain-Strophe-Refrain-Schema zu sprengen. Gesang und Klavier wurden übrigens in einer Kirche in Upstate New York aufgenommen, das Orchester in Mazedonien (!). Ein Höhepunkt des Albums ist die Nummer "Up The Mountain". Der ganze Song hat was Beschwörendes, Zauberhaftes, und die Spektor tanzt wie eine Hexe, eine von den guten und schlauen Hexen freilich, um das Orchester und entwickelt da ihre Gedanken und Zaubersprüche: Aus dem Ozean ragt ein Berg heraus. Auf dem Berg ist ein Wald. In dem Wald ist ein Garten, in dem Garten steht eine Blume. In der Blume findest Du Nektar. Probier den Nektar. Beeil Dich. In dem Nektar liegt die Antwort. In der Antwort findest Du die nächste Antwort und so weiter und so Spektor…