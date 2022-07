"Führung erfordert Anstrengung": Henry Kissingers "Staatskunst"

Mit 99 ist Henry Kissinger seinem eigentlichen Berufswunsch ja recht nahegekommen: "Jahrhundertdenker" wird er respektvoll genannt, und in gewisser Weise war er das schon als junger Mann an der Harvard Universität. Kissinger hat es früh geschafft, international als Großmeister der politischen Analyse und Strategie dazustehen. Dass er daneben mal ein paar Jahre mäßig erfolgreicher und sehr umstrittener amerikanischer Außenminister war, fällt kaum ins Gewicht.

Und auch, dass er in seinem Alter und als "Realpolitiker" jeden denkbaren Standpunkt irgendwann einmal eingenommen hat, schadet ihm offenkundig nicht. Maximale Flexibilität bis hin zum Opportunismus gilt ja als Kardinalstugend dieser Denkrichtung - vorausgesetzt, man behält die eigenen Interessen stets im Auge und weiß auch unerwartete Chancen zügig zu nutzen. Nicht von ungefähr sah sich Kissinger in diesen Tagen veranlasst, seine Auslassungen zum Ukraine-Krieg ständig neu zu interpretieren.

Per Knopfdruck auf alles eine Antwort

Dass Kissinger kürzlich mal wieder auf die Gefahren des Internets hinwies und bemerkte, dass wirklich "große Führungspersönlichkeiten" nicht im Netz heranwachsen, hört sich zwar zwar altmodisch und hoffnungslos "gestrig" an, hat aber dennoch seine Berechtigung. Und dass der Sekunden-Rhythmus der Erregungskurven bei Twitter und Instagram das langfristige Denken und Planen nicht gerade fördert, ist ebenfalls Allgemeingut.

Der, wie Kissinger es ausdrückt, „vertieften Bildung“ bekommt das alles nicht, aber es stellt sich natürlich bei derlei Altmänner-Kulturkritik immer die Frage, ob die Welt vor dem Netz wirklich besser war – Kriege jedenfalls wurden offenkundig nicht verhindert. Immerhin: Kissinger räumte im Interview mit „Time“ ein, dass das die Bildungschancen durch das Netz enorm verbessert wurden – nur die Manipulationsmöglichkeiten und die Illusion, per Knopfdruck auf alles eine sofortige Antwort zu bekommen, die seien gefährlich: "Mag sein, dass das die Unfähigkeit fördert, hintergründigere Fragen zu stellen."

"Mystischer Patriotismus und imperiales Anspruchsgehabe"

Was an Kissinger fasziniert, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Er traut sich was, und zwar das Naheliegende auszusprechen, was aktive Politiker selten dürfen. Im Interview mit dem "Stern" sagte er zum Beispiel, die Ukraine sei ja sehr heroisch in ihrem Abwehrkampf gegen Russland, aber andere Staaten hätten halt andere Interessen – auch die Verbündeten. Mit anderen Worten: Jeder ist sich selbst der nächste, und solche eisigen Aussagen finden sich natürlich auch im neuen Buch "Staatskunst".

Dort allerdings geht es auf 600 Seiten nur ganz nebenbei um den Krieg in der Ukraine und Russlands Zukunft. Immerhin, Kissinger bringt die nervösen Zuckungen des Kremls auf den Punkt: "Die russische Außenpolitik übersetzt einen mystischen Patriotismus in ein imperiales Anspruchsgehabe, das aber mit einem dauerhaften Unsicherheitsgefühl verbunden ist, welches sich letztlich aus der seit Langem empfundenen strategischen Verwundbarkeit für Invasionen über die Osteuropäische Ebene ableiten lässt."

Koexistenz ist unbequemer als manche meinen

Die Invasion der Ukraine sei das Resultat eines "gescheiterten strategischen oder nur halbherzig geführten Dialogs", so Kissinger. Er fürchtet einen erbitterten Kampf der Supermächte um Einflusssphären und Vorherrschaft, ein "Wettrennen" und "Wettrüsten", was der Lage vor dem Ersten Weltkrieg entspräche, mit den bekannten Folgen. Einzige Alternative dazu: Koexistenz, und die ist weit unbequemer, als sich das manche vorstellen, bedeutet das doch, dass anderswo völlig andere Wertmaßstäbe gelten.

Das vielköpfige Übersetzerteam von "Staatskunst" hatte übrigens nicht immer eine glückliche Hand: Das ist zum Beispiel vom "triangulären Verhältnis" zwischen den USA, China und Russland die Rede – Dreiecksverhältnis wäre wohl passender gewesen. Manches klingt geradezu maschinell übertragen, ausgesprochen holperig und verquer. Dabei ist Kissinger im Englischen ein stilsicherer Autor, auch, wenn seine bis heute knorrige, ziemlich "deutsche" Aussprache daran zweifeln lassen könnte.

"Vision und Hingabe" als Erfolgskriterium

Kissinger stellt in seinem Buch sechs Strategien vor, mit denen berühmte Staatenlenker des 20. Jahrhunderts in Erinnerung bleiben: Dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer wird eine Politik der "Demut" unterstellt, was angesichts von dessen ganz und gar unbescheidenem Charakter zweifellos nur die halbe Wahrheit ist. Auf Willy Brandt würde der Begriff viel besser passen, aber dessen Ostpolitik löste in Washington zunächst "böse Vorahnungen" aus, so Kissinger. Seine Empfehlung: Politik muss ständig das Wünschenswerte mit dem Machbaren abgleichen: "Das Kriterium, nach dem Politiker in historischer Sicht beurteilt werden, ist und bleibt jedoch dasselbe: mit Vision und Hingabe die gegebenen Umstände zu überwinden."

Historisch Interessierte finden manche Anekdote über Charles de Gaulle, der als Stratege des „Willens“ bezeichnet wird, Richard Nixon, dem angeblich das „Gleichgewicht“ der Mächte wichtig war, und Anwar el-Sadat, der berechtigterweise als Meister der „Selbstüberwindung“ beschrieben wird. Fehlt noch der Ex-Chef von Singapur, Lee Kuan Yew, dem die Strategie der „Spitzenleistung“ attestiert wird und Margaret Thatcher, deren Hauptkennzeichen ihre Fähigkeit zur „Überzeugung“ sein soll. Kissinger vergleicht sie diesbezüglich sogar mit Winston Churchill, und der habe ja das Talent gehabt, seine Landsleute zu hypnotisieren, natürlich für einen "guten Zweck".

"Zusammenprall des Unveränderbaren und Formbaren"

"Keine Gesellschaft kann groß bleiben, wenn sie den Glauben an sich selbst verliert oder ihre Selbstwahrnehmung systematisch in Zweifel zieht", so Kissinger: "Große Führung entsteht aus dem Zusammenprall des Unveränderbaren und des Formbaren, aus dem, was gegeben ist, und dem, was Anstrengung erfordert."

Das klingt sehr nach der altbekannten, dem württembergischen Theologen Friedrich Christoph Oetinger (1702 - 1782) zugeschriebenen Devise: "Gott gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann; die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden." Allerdings legt Kissinger zumindest in diesem Buch das Gewicht doch sehr auf die darin zitierte "Kraft". Glück kommt darin weniger vor, denn auch das braucht ein Politiker.

Sicher gibt es nicht nur die sechs ("Erfolgs")-Strategien, die Kissinger rückblickend beschreibt, sondern ebenso viele, wie es Staatschefs gibt – denn jeder muss sich ja in seiner Zeit neu erfinden. Der „Glaube an die Zukunft“ sei entscheidend, so Kissinger mit typisch amerikanischem Pathos und Optimismus. Werte haben ihn dabei allerdings nie so sehr beschäftigt wie die erwähnten Interessen, die allerdings von weniger erfahrenen (und naiveren) Kollegen gern als Ideale verbrämt werden. Davon kündet auch dieses Buch, das mit einem Zitat des stoischen Philosophen Epiktet endet: "Unsere Lebensumstände können wir nicht wählen, wohl aber, wie wir damit umgehen."