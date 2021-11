"Fühle mich gedemütigt": Gina Lollobrigida erschüttert Italien

Der seit vielen Jahren schwelende Familienstreit um Gina Lollobrigida, die mit ihren Rollen als Esmeralda im "Glöckner von Notre Dame" (1956) und als Toni Vicente in "Fremde Bettgesellen" (1965) an der Seite von Rock Hudson berühmt wurde, erreichte einen neuen, erschütternden Höhepunkt.

Mit einem TV-Auftritt bei Rai Uno in der Talkshow "Domenica" rührte die greise Schauspielerin, Fotografin und Bildhauerin das Publikum am Sonntag zu Tränen. Die nach wie vor sehr verehrte Ikone des italienischen Nachkriegskinos war dermaßen niedergeschlagen, dass Moderatorin Mara Venier immer wieder versuchte, sie vor laufender Kamera aufzumuntern. Lollobrigida sei schließlich immer noch "La Bersagliera", der Spitzname ihrer Rolle als Maria De Ritis in "Brot, Liebe und Fantasie" (1953), wo sie eine bitterarme, aber äußerst selbstbewusste und unabhängige junge Frau spielte.

"Er hat sich nie geirrt"

Mit dem Satz "Ich habe das Recht, in Frieden zu leben, aber auch zu sterben" zeigte sich die Lollobrigida tief verzweifelt. Hauptgrund dafür: Ihr Kampf gegen Sohn Andrea Milko Skofic (64), der behauptet, seine Mutter sei geistig nicht mehr zurechnungsfähig und werde von ihrer derzeitigen Umgebung ausgenommen, speziell von Andrea Piazzolla.

Über ihn sagte die Schauspielerin: "Für mich ist er wie ein Sohn, er ist an meiner Seite, er hat mir geholfen, voranzukommen. Er hat sich nie geirrt. Er ist ein guter Mensch und weil er mir geholfen hat, steckt er nun in schrecklichen Schwierigkeiten. Das Leben gehört mir und ich entscheide, was ich damit mache. Andrea und seine Familie zu beschenken ist etwas, was nur mich etwas angeht, sonst niemanden."

"Eine unwürdige Behandlung"

Das sah der Oberste Gerichtshof kürzlich anders: Er leitete auf Antrag von Lollobrigidas Sohn im Oktober ein Vormundschaftsverfahren ein, um das Vermögen des Stars in "sichere Hände" zu legen. Andrea Milko Skofic wollte sogar die alltägliche Lebensführung seiner Mutter unter Aufsicht stellen lassen, das lehnten die Richter aber mit der Begründung ab, die Schauspielerin könne sich noch um sich selbst kümmern, nicht jedoch um das Management ihres Eigentums.

Dass ihr ausgerechnet ihr eigener Sohn das Leben schwer macht, kommentierte "Gina Nazionale" mit den Worten: "Das, was mich am meisten demütigt und mir am meisten Schmerzen bereitet, ist mein Sohn. Es tut weh. Ich habe meinem Sohn Gutes getan und deshalb ist er gegen mich, weil ich mit meinem Leben machen will, was ich will. Sie haben mein ganzes Eigentum beschlagnahmt. Eine unwürdige Behandlung. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich fühle mich gedemütigt, weil sie mich in Frieden sterben lassen sollten. Ich verdiene das alles nicht. Sie verfolgen mich mit ihrem Hass."

Ex-Verlobter: Seit Mai verkauft sie Juwelen

Nach italienischen Presseberichten soll der umstrittene "Assistent" Piazzolla rund 350 Gegenstände aus Lollobrigidas Besitz über den Vermittler Antonio Salvi bei Auktionshäusern zur Versteigerung angeboten haben, es soll um einen Millionenwert gehen. Schon vor längerer Zeit soll Piazolla außerdem drei Wohnungen der Lollobrigida in Rom veräußert und mit dem Erlös von rund 2,1 Millionen Euro Luxuswaren gekauft haben.

Mehrfach sollen Agenten die Schauspielerin bedrängt haben, sich von ihren wertvollen Juwelen zu trennen, was sie immer abgelehnt hatte. Seit Mai jedoch habe sie Schmuck veräußert, so Javier Rigau Rifols, der einstige Lebensgefährte und Ex-Verlobte der Lollobrigida, der Schlagzeilen machte, weil die Hochzeit 2007 abgesagt wurde. In der Folge hatte ihn die Schauspielerin beschuldigt, sie mit gefälschten Vollmachten 2010 in Barcelona in ihrer Abwesenheit "geheiratet" zu haben.