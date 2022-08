FSFF: Mit dem Kinodampfer über den Starnberger See

Spielorte sind die Kinos in Starnberg, Gauting und Schloss Seefeld, dazu kommen Open Airs im Seebad Starnberg und in Weßling: Hier wird das Cinemamobile aufgebaut, der Open-Air-KinoLkw, der vor einem Jahr ausgebrannt war und wiederhergestellt wurde.

Ukraine & Taiwan

Seit Jahren legt das Fünf Seen Filmfestival einen besonderen Schwerpunkt auf Taiwan und die Ukraine. Am 30. August um 18 Uhr lädt der Generaldirektor der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Büro München, Dr. Ian-Tsing Dieu, zu einem Empfang ins Kino Breitwand Gauting ein. Im Anschluss sind drei Filme aus Taiwan zu sehen, darunter in Deutschlandpremiere AMERICAN GIRL von Fiona Roan Feng-I. Der Film handelt von einer 13-Jährigen, die aus den USA nach Taipeh zurückkehrt und Mühe hat, sich dort zurechtzufinden.

Die Veranstaltung "Ukraine im Gespräch" findet am 3. September um 15 Uhr im Kino Breitwand Gauting statt. Teilnehmen werden der ukrainische Generalkonsul Yuriy Yarmilko, der Produzent Mehmet Bahadir Er und die ukrainische Regisseurin Maryna Er Gorbach. Nach der Diskussion ist ihr Film KLONDIKE zu sehen: Er handelt von einer jungen Familie aus der Ostukraine, in deren Dorf 2014 der Krieg einzieht. Der Film wurde bereits mit dem Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke ausgezeichnet, beim Fünf Seen Filmfestival ist er erstmals in Bayern zu sehen und läuft im Hauptwettbewerb.

Alles Infos zu Filmen, Wettbewerben, Gesprächen und sonstigen Events finden sich auf der Website des Fünf Seen Filmfestivals.