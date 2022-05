Frust in Moskau: Will Russland den Westen nicht mehr "ärgern"?

"Natürlich werden wir das alles beantworten", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa (46) in einer TV-Talkshow und meinte damit die ihrer Meinung nach "ungehobelten Schritte des Westens", die sich "außerhalb des Völkerrechts" bewegten. Doch ungeachtet dieser scheinbar martialischen Worte gibt sich der Kreml seit Tagen so wortkarg und passiv, dass russische Medien aufmerksam wurden.

"Es randaliert eigentlich nur noch einer"

Russland habe "aufgehört, den Westen zu ärgern", meint die viel gelesene "Moskowski Komsomolez" (MK) mit ironischem Unterton. So habe die Regierung weitgehend unkommentiert hingenommen, dass Litauen Russland zum Terrorstaat erklärt habe und in Lettland ein Denkmal für die sowjetischen Soldaten abgerissen wurde. Sogar der angekündigte NATO-Beitritt von Finnland und Schweden sei vergleichsweise still und leise abgehakt worden.

Im Grund randaliere nur noch einer gegen den Westen: Der stellvertretende Vorsitzende im russischen Sicherheitsrat und Ex-Präsident, Dmitri Medwedew (56). Er hatte tatsächlich verlauten lassen, Russland sei es völlig egal, wenn die G7-Industriestaaten die "neuen Grenzen" der Ukraine nicht akzeptierten. Doch der vermeintliche Falke und "Hoffnungsträger der Turbopatrioten" sei womöglich gar nicht so entschlossen, wie er gern glauben mache: "Damit es später nicht bitter schmerzt, sollte man sich daran erinnern, dass Dmitri Medwedew einst auch die Hoffnung der Liberalen war - er trank Bier mit Rockern, ging in Jeans spazieren, traf sich mit Steve Jobs und benutzte das iPhone", so MK voller Spott.

"Yachten waren wichtiger als Schwarzmeerflotte"

Grund für Moskaus neue Zurückhaltung sei womöglich die angespannte Wirtschafts- und Kriegslage, so Kommentator Dmitri Popow: "Wir haben leider keine UdSSR mehr. Unsere Oligarchen haben in dreißig Jahren so viele Yachten gebaut, dass das Land mit diesem Geld die Schwarzmeerflotte zweimal hätte in Auftrag geben können und dabei noch was übrig geblieben wäre. Aber sie wurde nicht modernisiert. Die Prioritäten waren ungleich verteilt." Könnte sein, dass dies auch im Kreml dem einen oder anderen allmählich dämmert.

Wie auch immer, die derzeitige Funkstille im Kreml irritiert Popow, und wohl nicht nur ihn, ganz erheblich: "Denn hier gibt es ein unlösbares Dilemma - einerseits nennen unsere Staatsmänner die Ukraine ein 'Nazi-Regime' und wollen dort eine 'Entnazifizierung' durchführen, andererseits sagen sie, dass der Chef dieses Regimes, Selenskij, ein legitimer Präsident ist und Russland nicht das Ziel habe, die derzeitige ukrainische Regierung zu stürzen."

"Sinn der Diplomatie liegt im Kompromiss"

Verblüfft ist nicht nur die MK, auch die kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Nowosti fragt sich: "Ist es nicht an der Zeit, dass Russland die diplomatischen Beziehungen zu Russophoben abbricht?" Immerhin hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki die Ideologie der "russischen Welt" ja als "Krebsgeschwür" bezeichnet, das es "auszurotten" gelte und eine "De-Putinisierung" gefordert. Da frage sich die russische Öffentlichkeit, was noch alles passieren müsse, bis die Beziehungen zu Polen beendet würden, so RIA.

Doch sei es ganz falsch, darauf mit der Schließung der Botschaften zu reagieren, so Autor Maxim Sokolow: "Zunächst einmal liegt der Sinn der Diplomatie gerade darin, auf der Grundlage von Intelligenz und Fingerspitzengefühl Kompromisse zu finden und dabei, wenn möglich, die direkte Anwendung von Gewalt zu vermeiden."

Als historisches Negativ-Beispiel nennt er das Verhalten der Sowjetunion gegenüber Israel im Jahr 1967. Die offiziellen Beziehungen wurden damals abgebrochen, der Einfluss der UdSSR auf den Nahen Osten sei dadurch gering gewesen. Zwei Jahrzehnte lang war gezwungenermaßen der damalige Korrespondent des Parteiorgans "Prawda", Jewgeni Primakow (1929 - 2015) in Israel der russische Ansprechpartner für alle Arten von wechselseitigen Problemen.

Setzt Moskau jetzt auf "Salami-Taktik"?

In Erinnerung an diese für Moskau ungünstige Konstellation heißt es bei RIA: "Es ist wichtig, den Draht nicht zu kappen und Intelligenz und Fingerspitzengefühl zu bewahren, selbst wenn Beziehungen so sehr reduziert werden, dass sie kurz vor einem Bruch stehen, aber ganz ohne sie geht es erst recht nicht. Minimierung der Konsultationen, Spiegelmaßnahmen, Beschränkung des Botschaftspersonals aufs Äußerste – und das Gleiche von der anderen Seite zu fordern – all das kann auch ohne die sicherlich spektakuläre Maßnahme einer Beendigung der diplomatischen Beziehungen funktionieren. Auch eine konsequente Salami-Taktik kann manchmal funktionieren."

Funkstille im Kreml als "Ohnmachtsbeweis"

Wichtig sei dabei allerdings kommunikative Konsequenz: Das "zeitweilige Schweigen" Moskaus dürfe in Riga oder Prag keinesfalls als "Ohnmachtsbeweis" gewertet, sondern müsse als "unheilvolles" Zeichen empfunden werden. Ob das derzeit der Fall ist, darüber schweigt sich Maxim Sokolow aus.

Russland habe "Geduld und Zeit", seine Gegner setzten auf "Verdrängung und Unerschrockenheit". Was letztlich obsiegen wird, auch dazu gab es natürlich keine konkrete Festlegung. Angesichts des brutalen Angriffskriegs in der Ukraine mit dem damit verbundenen Propagandalärm wirken derartige Formulierungen aus Moskau allerdings höchst befremdlich.

"Wir gewinnen aus dem einfachen und fundamentalen Grund, dass wir nicht lügen, sondern die Wahrheit sagen", machen sich russische Nationalisten Mut. Es scheint nicht so, dass sich der Kreml von solch grellen Parolen noch viel Erfolg verspricht.

Lawrow: "Es geht nicht so sehr um die Ukraine"

Außenminister Sergei Lawrow beschwerte sich kürzlich wortreich über die angeblichen Ränkespiele der NATO und EU, wirkte jedoch insgesamt verblüffend defensiv: "Wir sehen die Aufgabe der russischen Diplomatie einerseits darin, feindliche Angriffe gegen uns entschieden abzuwehren. Andererseits arbeiten wir beharrlich, ruhig, geduldig, aber unverzüglich an der Stärkung unserer Positionen im Interesse der fortschreitenden inneren Entwicklung des Landes und der Verbesserung der Lebensqualität der russischen Bürger." Von irgendwelchen Eroberungen war nicht mehr die Rede, mehr von der amerikanisch geprägten Weltordnung: "Es geht nicht nur und nicht so sehr um die Ukraine."

Die russischen Soldaten dürften solche Äußerungen verwirren, die Medien augenscheinlich auch. Stellt sich die Frage, ob der Kreml aus Stärke oder Schwäche seine Tonlage dämpft - momentan scheint eher das letztere der Fall zu sein.