"Frühling in Paris": Romanze einer ungleichen Bindung

Eine junge, melancholisch wirkende Frau, fast noch ein Mädchen, sitzt zwischen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern in einem Pariser Bistro am Tisch und lässt die lebhafte Unterhaltung an sich vorbeiziehen. Regisseurin Suzanne Lindon schreibt über ihre Figur im Drehbuch: "Sie hat dieses bestimmte Alter, in dem man zwar auf jeden Fall kein Kind mehr ist, aber auch noch nicht wirklich erwachsen."

"Seize Printemps" und auf Deutsch "Frühling in Paris" heißt der Film. Eine Coming-of-Age Geschichte. Das monochrom in Rosa gehaltene Plakat erinnert eindeutig an den amerikanischen Independent-Erfolg "Frances Ha" mit Greta Gerwig. Das ist das Publikum, auf das die Marketingagentur offenbar abzielt. Allerdings hat "Frühling in Paris" mit dem US-Film kaum etwas gemein, außer dass es in beiden Fällen um eine junge Frau geht.

Regiedebüt von Suzanne Lindon

Diese Woche startet das Regiedebüt mit vielen Vorschusslorbeeren in unseren Kinos: Es war in der offiziellen Auswahl der Filme, die im Programm der Filmfestspiele von Cannes 2020 gezeigt worden wären, hätte Corona das nicht verhindert – und er wurde als eines von fünfzig Werken für das Filmfestival im kanadischen Toronto 2020 ausgewählt, das im Herbst immer als eine das Jahr abschließende Leistungsschau des internationalen Kinos gilt. Dabei handelt es sich um den Erstling einer jungen Französin: Am Skript hatte die Tochter des bekannten französischen Schauspielerpaares Sandrine Kiberlain und Vincent Lindon bereits gearbeitet, als sie – gerade 15 Jahre alt – noch zur Schule ging. Die inzwischen 21-jährige hat dann nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch verfasst, und sie spielt neben Arnaud Valois die weibliche Hauptrolle.

Viel auf einmal für ein Debüt. Da sie zudem Paris als Schauplatz wählte – ein banaleres Klischee für eine Jugendromanze ist kaum denkbar – entwickelt man als Zuschauer eine gewisse Skepsis. "Ich komme aus einer Schauspieler-Familie und wollte selbst auch immer schauspielern", erzählte Lindon in einem Interview zu ihrem Film, "habe mich aber nie getraut, diesen Wunsch vor meinen Eltern auszusprechen."

Sie musste es also einfach tun. Auch "Frühling in Paris" erzählt von der Schauspielerei, aber nicht direkt, sondern gewissermaßen über Eck. Suzanne begegnet einem jungen Mann, der allerdings um einige Jahre älter ist als sie und an einer kleinen Pariser Bühne spielt. Sie hat ihn schon öfter beobachtet, auf dem Platz vor dem Theater, wenn er dort steht und eine Zigarette raucht. Dann spricht er sie an.