Frühjahrsputz im Wallfahrtsort Altötting

Hausmeister Robert Rund ist beim Frühjahrsputz. Noch ist der Kreuzweg - nicht weit vom Kapellplatz entfernt - geschlossen. "Ich brauche jetzt circa 16 Stunden in der Woche, um den Kreuzweg auf Vordermann zu bringen. Am Palmsonntag soll er geöffnet werden", sagt Robert Rund. Gut, dass der Hausmeister vom Altöttinger Marienwerk Unterstützung hat. Alois Perzl hilft beim Saubermachen ehrenamtlich mit.

Die Muttergottes hilft

Der Bankangestellte im Ruhestand hat eine tiefe Beziehung zur Muttergottes. "Ich war ein ganz kleines Baby, ein Siebenmonatskind, und jeder hatte mich schon aufgegeben. Und irgendwie haben meine Mama und mein Papa zur Muttergottes gebetet und fest daran glaubt. Und am nächsten Tag war ich pumperlgesund. Obwohl ich eigentlich tot hätte sein müssen. Und seitdem verehre ich die Muttergottes. Wenn ich ein Anliegen habe, gehe ich in die Kapelle, bete und dann geht es mir wieder gut."

Erste Frühjahrssaison als Organist

Stephan Thinnes erlebt seine erste Frühjahrssaison als Stiftskapellmeister in Altötting. "Ich wollte mich mit 50 noch einmal verändern. Und der Ort Altötting ist für die Kirchenmusik einfach herausragend", sagt er. "Hier in Altötting spüre ich die Spannung, die Kraft, die von der Muttergottes ausgeht." In der Gnadenkapelle begleitet er die Messen auf der Orgel, mehrmals in der Woche. Altötting habe eine reiche musikalische Tradition und es sei sehr erfüllend, diese Tradition fortführen zu dürfen, sagt der Organist.

Orgeldienste, Proben, Organisation: Vieles ist gerade unberechenbar

Auch wenn Vieles momentan nicht möglich ist, bleibt Stephan Thinnes gelassen. Außerdem erlebt er den Wallfahrtsort von einer ganz neuen Seite. "Man erlebt einen inneren Frieden. Dieser Platz strahlt eine Ruhe aus und überträgt sich direkt auf die Stimmung."

Trotzdem: Stephan Thinnes, Robert Rund und Alois Perzl haben einen Wunsch, den sie mit vielen Altöttingern teilen: Dass bald wieder mehr los ist am Kapellplatz.