Frühere BR-Korrespondentin Heidi Wolf erhält Brückenbauer-Preis

Zum 15. Mal hat der Verein Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Persönlichkeiten und ein Projekt mit dem "Brückenbauer"-Preis ausgezeichnet, darunter die langjährige BR-Journalistin Heidi Wolf und die Partnerschaft der Berufsschulen Cham und Domažlice. Der tschechische Botschafter in Berlin, Tomáš Kafka, würdigte das grenzüberschreitendes Engagement der Preisträger, aber auch das Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee (Landkreis Schwandorf) als deutsch-tschechischen Kulturvermittler.

Heidi Wolf für Lebenswerk ausgezeichnet

Der "Brückenbauer"-Preis wird seit 2007 verliehen - für vorbildliches, beispielhaftes und wegweisendes Engagement zur Vertiefung der guten Nachbarschaft in den bayerischen und tschechischen Nachbarregionen. Heidi Wolf, Trägerin auch des deutsch-tschechischen Journalistenpreises, wurde jetzt für ihr journalistisches Lebenswerk - unter anderem als Korrespondentin des Bayerischen Rundfunks in der Grenzregion - und ihr ehrenamtliches grenzüberschreitendes kulturelles Engagement geehrt. Heidi Wolf war viele Jahre lang BR-Korrespondentin für die Regionen Passau und Bayerischer Wald. in dieser Funktion erlebte sie auch die Öffnung des Eisernen Vorhangs 1989.

Kunstvermittler aus der Oberpfalz geehrt

Die beiden Berufsschulen erhielten die Auszeichnung für ihre seit 2012 bestehende Partnerschaft, in deren Rahmen zum Beispiel Praktika im jeweiligen Nachbarland angeboten werden. Eine weitere Auszeichnung ging an die Leiterin der Kulturwerkstatt Kalmreuth und Kunstbau Weiden, Irene Fritz, sowie Andi Dünne vom Kunstbetrieb Cham für ihren Einsatz für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Kunstbereich.