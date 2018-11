"Früher oder später" - Doku-Serie zwischen Stall und Friedhof

Das ganz normale Sterben

Vier Jahre lang haben die Filmemacherinnen Pauline Roenneberg und Zoë Schmederer den kleinen Ort Schönsee immer wieder besucht, bei den Schöfls ein Praktikum gemacht - als Bestatterin und Bäuerin. Schließlich machten sie einen Film aus all dem, was sie faszinierte - den im Dorf noch intakten Kreislauf des Lebens von Geburt, dasein und Tod, und was sie sonst dort erlebt haben. "Ernst und Roswitha sind ja Milchbauern und sind meistens sogar grade im Stall, wenn der Anruf kommt, dass jemand gestorben ist und genau danach hatten wir gesucht. Nach so nem Umgang mit dem Tod, der das Leben irgendwie in das Leben integriert", sagt Pauline Roenneberg.

Das Sterben der Menschen und der Dörfer: Pauline Roenneberg geht dieses ernste Thema in ihrer vierteiligen Doku-Serie "Früher oder Später" mit feinem bayerischem Witz an. Streng genommen arbeitet sie nicht rein dokumentarisch, sondern fängt das reale Geschehen mit einer fiktionalen Erzählweise ein.