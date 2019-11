Früher bespitzelt, heute leitet sie die Stasi-Unterlagenbehörde

Für die Freiheit kämpfen

Im Herbst 1989 nimmt Regina Schild an den Friedensgebeten in der Leipziger Innenstadt teil. Sie ist auch dabei, als am 9. Oktober Gerüchte von einem Schießbefehl die Runde machen. Niemand weiß, wie weit die Regierung gehen wird an diesem Tag, jeder geht ein großes Risiko ein. Nikolaikirche und Thomaskirche in Leipzig sind schon überfüllt, sie findet in der Reformierten Kirche Platz. Zu gleicher Zeit dreht ein Kamerateam oben im Kirchturm Bilder, die kurze Zeit später um die Welt gehen. Was für eine Erleichterung... als es 70.000 sind, die friedlich demonstrieren, dass nichts passiert. Renate Schild ist auch für die Zukunft ihrer Kinder auf die Straße gegangen. Sich für Veränderungen einzusetzen, unter Lebensgefahr, ermutigt wird Regina Schild damals auch durch ihren Glauben. Der Kampf hat sich gelohnt. Ihre Kinder sind inzwischen erwachsen. Auch die Schwiegerkinder und sieben Enkel gehören inzwischen zur Familie. Und dass sie alle ihren Glauben frei leben, frei denken und frei reisen können, freut Regina Schild sehr. Es ist eine Normalität, nach der sich die heutige Leiterin der Stasiunterlagenbehörde in der DDR-Zeit so sehr gesehnt hat.