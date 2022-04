Frühe Feministin: Georg Ringsgwandls "Lola M." in München

Georg Ringsgwandl hat sich tief eingelesen in die Schriften über und von Lola Montez. Und er fand dabei Ansichten, die er durchaus mit denen moderner feministischer Autorinnen für vergleichbar hält. Sein Stück ist auch eine Verbeugung vor ihrem kompromisslosen, nur 39 Jahre kurzen Leben. Ein kompromissloses, mutiges und sprühendes Leben, meint Ringsgwandl: "Sie hätte ja an hunderten von Stellen ein wohlhabendes Leben führen können, wollte aber nicht den Preis dafür bezahlen. Sie wollte nicht auf eine maximal interessante, spritzige, sprühende Lebensweise verzichten."

Stoff für eine Netflix-Serie

Die Rolle der Lola Montez spielt Antonia Münchow. Und Ringsgwandl verkörpert Ludwig den Ersten. Er hat ja schon Erfahrung mit Wittelsbachern. Vor rund 20 Jahren spielte er an den Kammerspielen die Punkoper "Ludwig der Zweite - Die volle Wahrheit." Jetzt den Großvater von Ludwig II. zu geben überrascht ihn selbst. Dennoch hat der Ringsgwandl damit eine passende Rolle gefunden. Die Liaison des Königs mit der kompromisslosen Lebefrau konnte natürlich nicht lange gut gehen. Und die wahnsinnige Geschichte der Lola M. konnte natürlich auch nicht in ein 90-Minuten-Stück passen - das weiß auch Georg Ringsgwandl: "Eigentlich ist das Ganze Stoff für eine 30-teilige Netflix-Serie"

Der Stoff für eine Netflix-Serie an einem Abend: "Lola M.", in Szene gesetzt von Ringsgwandl. Die Premiere am 14. April im Cuvilliéstheaters, weitere Aufführungen am 20. April und im Juni.