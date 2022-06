"Frottee-Adler": Russlands Ex-Präsident Medwedew rastet aus

"Ich werde oft gefragt, warum meine Telegram-Posts so hart sind", schrieb Dmitri Medwedew kürzlich auf seinem Kanal und ergänzte: "Die Antwort ist, ich hasse sie. Sie sind Bastarde und Degenerierte. Sie wollen den Tod für uns, für Russland. Und solange ich lebe, werde ich alles tun, damit sie verschwinden." Auf wen sich diese Schimpferei genau bezog, blieb also offen, doch nachdem der stellvertretende Vorsitzende des russische Sicherheitsrats, langjährige Premierminister und Ex-Präsident kurz zuvor noch den großen Dichter und Nationalheiligen Puschkin zitiert hatte und für die "verbitterten Söhne" Europas "auf den Feldern Russlands einen Platz unter Särgen, die ihnen nicht fremd sind" in Aussicht gestellt hatte, dürfte es nicht schwer sein, entsprechende Rückschlüsse zu ziehen.

"Sie hassen uns alle"

Mit seinen so bizarren wie wüsten Telegram-Nachrichten hat sich der einstige "Kreml-Liberale" aus der Sicht der viel gelesenen und streng regierungstreuen Moskauer Tageszeitung "Moskowski Komsomolez" (MK) zu einer Art "Habicht im Bademantel" entwickelt, zu einem "Frottee-Adler", der sich nur noch lächerlich macht. "Keiner von uns hat ausländisches Eigentum, Konten oder bedeutende Beteiligungen im Ausland", log Medwedew am 31. Mai frech, obwohl das Online-Portal "The Insider" bekannt machte, dass er seine Millionen vom Oligarchen und Gasprom-Vorstandsmitglied Igor Jusufow verwalten lässt und in dessen Firmenimperium auch seinen Sohn Ilja untergebracht hat. Verbindungen zur russischen "Mafia" werden häufig kolportiert.

Eigentlich hätte Medwedew demnach Grund, eher "leise zu treten", doch er haut erstaunlich oft und aggressiv auf die Pauke: "Sie hassen uns alle! Im Mittelpunkt der Sanktionen steht der Hass auf Russland – auf die Russen, auf alle seine Einwohner. Sie hassen unsere Kultur. Daher die Streichung von Tolstoi, Tschechow, Tschaikowsky und Schostakowitsch. Dieser Hass ist widerlich und irrational. Das heißt aber nicht, dass wir uns damit abfinden müssen. Sie müssen nur alle notwendigen Schlüsse für die Zukunft ziehen. Erinnere dich an ihre Einstellung uns gegenüber. Und vergib denen nicht, die uns hassen. Niemals." Im arabischen Sender Al Jazeera sah er die "Reiter der Apokalypse unterwegs", und Russland könne "nur auf Gott vertrauen".

"Er hat alle Brücken niedergebrannt"

Nach solchen scheinbaren "Wutanfällen" gilt Medwedew mittlerweile als unglaubwürdiger Scharfmacher, wie Politologe Alexei Makarkin vom Moskauer Zentrum für angewandte Politik im Interview mit den MK bestätigte. Der Ex-Präsident, der bislang als neoliberaler Reformer und "Westler" im Kreml gegolten habe, kämpfe schlicht um seine Position in der russischen "Super-Elite": "Die übrigen Mitglieder im Putin-Team müssen nichts beweisen, auf nichts verzichten. Sie kritisieren den Westen seit langem, sie sprechen sich seit langem für Russlands Selbstständigkeit aus. Medwedew muss, um ein natürlicher Teil des Teams zu bleiben, in gewisser Weise verlorene Zeit aufholen. Was er jetzt tut, zeigt, dass alles, was er bisher machte, etwa seine enge Verbindung zu Barack Obama, ferne Vergangenheit ist, dass er alle Brücken niedergebrannt hat."

Medwedew wäre in "echter Gefahr" gewesen, wenn er sich selbst und seiner bisherigen Politik treu geblieben wäre, so Makarkin: "Er übertreibt eindeutig. Wenn sich das Bild so abrupt ändert, kommt es immer zu Dissonanzen. Diejenigen, die einst mit ihm sympathisierten, stieß er damit ab. Was die Vertreter des anderen Lagers betrifft, diejenigen, die ihm gegenüber misstrauisch waren, nehmen sie das alles natürlich nicht ernst. Das Bild wechselt zu abrupt, zu trotzig." Andererseits sei es eine - wohl recht ohrenbetäubende - "Demonstration der Treue, eine Demonstration der Loyalität", so der Politologe: "Wenn die Aufgabe darin besteht, in der Superelite zu bleiben, Mitglied des Teams zu bleiben, dann denke ich, dass sie gelöst ist. Er wird bei ihnen bleiben."

"Russischer Anti-Westler vergisst nichts"

Trotz seiner neuen und unvermittelten Aggression sei Medwedew "kaum als Präsidentschaftskandidat für die Zeit nach Putin vorstellbar". Jeder werde sich im Fall des Falles anfangen, sich zu erinnern: "Für einige ist er der Premierminister, der mit der Anhebung des Rentenalters in Verbindung gebracht wird. Für andere wird er für immer der Präsident sein, der sich mit Obama getroffen und den Neustart angekündigt hat. Der russische Anti-Westler vergisst nichts. Für diejenigen, die den Westen so grob behandeln, wie Medwedew es jetzt tut, wird er immer eine verdächtige Figur sein. Wieder andere werden sich an seine letzten Äußerungen erinnern: Wie kann er nach solchen Worten Russland in den Beziehungen zum Westen noch angemessen vertreten?"

Makarkin vergleicht die ziemlich verkrampfte Anbiederei Medwedews an die Falken im Kreml mit dem vermeintlich kumpelhaften Umgangston des einstigen Sowjet-Führers Nikita Chruschtschow, der stets betonte, ein "Schlosser" zu sein und damit seine Popularität steigern wollte. Doch die Russen hätten irgendwann gesagt: "Da du Schlosser bist, warum bist du bei den Bossen gelandet? Geh als Schlosser arbeiten!" Und der russische Graf Witte habe bei der Revolution von 1905 einst die Aufständischen mit der betont kameradschaftlichen Grußformel "Brüder, Arbeiter" versucht, gnädig zu stimmen. Doch Leo Trotzki habe prompt geantwortet: "Die Proletarier sind in keiner Weise mit Graf Witte verwandt."

"Aufdringliches Flirten bringt nichts"

Fazit des Politologen: "Das heißt, den passenden Ton zu finden, ist in der Politik sehr wichtig. Kein aufdringliches Flirten mit der Wählerschaft oder dem Zielpublikum. Sie müssen Ihren eigenen Stil haben und das Maß kennen. Nur dann sehen Sie aus wie eine solide Person, die wirklich ernste Probleme lösen kann." Auf Dmitri Medwedew dürfte das derzeit nicht mehr zutreffen. Russland-Experte Ben Noble vom University College in London sagte, dessen Chancen seien "mangels Unterstützung vor allem der Sicherheitsdienste gering, aber es sei möglich, dass er versuche, sie mit seinen aktuellen radikalen Äußerungen zu erhöhen".