Frommer Ritterschlag: Eine Münchnerin für den päpstlichen Orden

Dorothea Böhms Augen leuchten, als sie in ihrem Wohnzimmer ein lange ersehntes Postpaket öffnet: "Das ist mein Ordensmantel, meine Handschuhe und mein Schleier, der wird persönlich angefertigt." Die 62-Jährige aus München ist eine von acht sogenannten Kandidaten, die am Samstag in München von Kardinal Marx in den Orden der Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem aufgenommen werden. Die Männer als Ritter, die Frauen als Damen.

30.000 Ordensmitglieder weltweit, 1.500 in Deutschland

Ein päpstlicher Ritterorden – das klingt erst mal merkwürdig und ist doch für rund 30.000 Mitglieder weltweit und 1.500 in Deutschland eine religiöse Gemeinschaft, die fasziniert. Auch Dorothea Böhm: Von ihrem leiblichen Vater aus Nigeria und ihrer Mutter aus Griechenland wurde sie nach der Geburt noch im Krankenhaus verlassen. Als Paul Böhm und seine Frau sie adoptierten, wuchs Dorothea in einer wohlhabenden Familie auf, ihr Onkel Gottfried Böhm gilt als Architektenlegende, die Familie hat eine lange Tradition als Kirchenbauer in Köln.

Und so hat Dorothea bis heute eine enge Bindung zur Kirche, ist in mehreren kirchlichen Ehrenämtern tätig. Auch wenn die Situation der Kirche derzeit sehr schwierig sei. Die 62-Jährige sieht das als Ansporn: "Wenn wir jetzt nichts für die Kirche tun, wenn wir uns jetzt nicht engagieren für die Kirche, dann geht sie wirklich unter. Und sie kann nur mit den einzelnen Mitgliedern weiterleben, sich wieder aufbauen." Für sie sei der Beitritt in den Orden "ein Glaubensbekenntnis", ein Bekenntnis zur Kirche und auch zum Papst.

Kardinal Marx ist Großprior des Ordens in Deutschland

Als Mitglied im Ritterorden bewerben kann man sich allerdings nicht. Wer katholisch ist und sich ehrenamtlich engagiert, kann von einem anderen Mitglied intern vorgeschlagen werden, sagt der Ordensleiter in Deutschland, der sogenannte Statthalter, Michael Schnieders. Dann folgt ein persönliches Kennenlernen und eine intensive Prüfung. "Je nachdem, wie das Gespräch ausgeht, werden Sie eingeladen zu Ordensveranstaltungen. Das ist ein Prozess des wechselseitigen Kennenlernens", erklärt Schnieders.

Der Ritterorden vom heiligen Grab ist neben dem Malteserorden der einzige noch existierende päpstliche Ritterorden. Es ist ein Laienorden, dem aber auch Bischöfe und Kardinäle angehören. Großprior in Deutschland ist der Münchner Kardinal Reinhard Marx.

Gegründet wurde die spirituelle Gemeinschaft 1868 durch Papst Pius IX. und ist damit lange Zeit nach den Kreuzzügen entstanden. Statt in deren Tradition steht der Orden vielmehr in der Tradition des Pilgerns ins Heilige Land: Seit dem Mittelalter wurden Gläubige, die in Jerusalem ankamen, bisweilen zu Rittern vom heiligen Grab geschlagen. Symbol des Ordens ist das Jerusalemkreuz. Die Mitglieder unterstützen finanziell Projekte für die christliche Minderheit in Israel und Palästina.

Ritter für die christliche Minderheit, Palästinenser und Juden

Für Dorothea Böhm ist dieses Engagement im Land der Bibel ein Grund für ihren Eintritt: "Mir war es ein Bedürfnis, mich einzusetzen für die Christen im Heiligen Land und das ist die Aufgabe des Ritterordens." Inzwischen seien schließlich nur noch zwei Prozent der dortigen Bevölkerung christlich. "Dann weiß man, welche Unterstützung die brauchen. Und wir machen ja soziale Projekte. Das heißt, da kommen auch Palästinenser, da kommen auch Juden, das sind ja Kindergärten, Schulen, Kirchen, soziale Einrichtungen, die dienen allen."

Bei der Aufnahme und Einkleidung der neuen Mitglieder, der Investitur, ziehen die Männer mit weißem Mantel und Barett, die Frauen mit schwarzem Mantel und schwarzem Schleier durch die Straßen in den Liebfrauendom. Für Dorothea Böhm ein Moment, auf den sie hinfiebert: "Das ist für mich wahrscheinlich mit der wichtigste Moment in meinem Leben. Ich war nie verheiratet, ich habe keinen Doktor gemacht." Das sei ein großes Bekenntnis und ein ganz großer Tag für sie. "Ich schätze, das gibt auch wieder so ein Aufflammen – wie bei der ersten Papst-Begegnung." Und den hat Dorothea Böhm immerhin schon fünf Mal getroffen.