Frohnatur Bret McKenzie zeigt auf seinem neuem Album neue Seiten

Das ist doch mal ein schöner Adelstitel: Als "Kiwi Comedian" wird Bret McKenzie in seiner Heimat Neuseeland verehrt und gefeiert. Und weil sein Solo-Album dann auch gleich im Song "This World" mit so einem Hereinspaziert-Vorhang-auf-Tusch beginnt, rechnet man auch gleich mit einer textlichen Lustigkeit. Ungefähr so, wie wenn im Zirkus ein Äffchen auf einem Einrad in die Manege geradelt kommt. Weil: McKenzie kann doch nur lustig, oder?

Musikalisch ist es eine Nummernrevue, textlich aber ein Abgesang auf die Welt. Plastikverschmutzte Meere, kollabiertes Klima und wir verhalten uns so, als ob der Mars kurzfristig eine Alternative wäre, mahnt uns Bret McKenzie. Er ist freilich ein freundlicher Mahner. Nach dem Motto: Wir sitzen alle in einem Leck geschlagenen Boot. Aber immerhin, wir sitzen zusammen. Tatsächlich meint er es wirklich ernst mit dem Albumtitel: Songs without Jokes. Genau das Gegenteil hat er ja über viele Jahre als eine Hälfte des Comedy Duos Flight of the conchords gemacht. Liedgewordener Spaß. Neuseelands viertbekannteste Gitarren-Digi-Bongo-A-Capella-Rap-Funk-Comedy-Folk-Duo haben sie sich selber genannt – haben eine Art Comedy-Musical-Serie gemacht, die von zwei neuseeländischen Musikern erzählt, die in New York ihren Durchbruch schaffen wollen und dabei ständig in musikalischen Tagträumen landen mit so schönen Nonsens-Pseudo-französischen Liedern wie "Fou du Fafa".

Nach Grammy, Oscar und The Muppets: Befreiung vom Mainstream

Bret McKenzie und Jermaine Clement bekommen einen Grammy für's beste Comedy-Album und 2011 gewinnt McKenzie den Oscar als Komponist für den besten Filmsong für "Man or Muppet" aus dem Film "The Muppets".

In der Folge wird Bret McKenzie ein gefragter Filmkomponist in Hollywood – aber mit den Jahren merkt er, dass er selber nicht mehr nur eine Komponisten-Marionette sein will, die filmstory-getriebene Lieder schreibt. Und so begann er mit den Liedern für sein Solo-Album. Einfach mal wieder einen Song für sich selber schreiben – und nicht für jemand anderen.

Und dann steht plötzlich alles in Rauch und Flammen. Im Stück "Up In Smoke" erzählt McKenzie, wie er mal wieder einem Waldbrand buchstäblich davonfliegen muss. Er schaut sich das Inferno aus der Luft an, oh mein Gott, es sieht schön aus und schrecklich zugleich.

Schön & schrecklich

Schön und schrecklich zugleich – so singt Bret McKenzie auch über eine verflossene oder zumindest krisenbehaftete Liebe, gemeint ist seine Beziehung zu den USA, wo McKenzie immer auch phasenweise lebt. "America, Goodybye" heißt einer seiner Songs.

Textlich und auch musikalisch tänzelt Bret McKenzie hier in den Fußstapfen seiner Vorbilder Harry Nilsson und Randy Newman herum, die großen Experten für ironisch-literarisches Songwriting mit Ohrwurmcharakter. Unterm Strich löst Bret McKenzie sein Versprechen auf seinem stimmungsvoll abwechslungs-reichen Solo-Debütalbum ein. Tatsächlich sind es allesamt Songs ohne offensichtliche Jokes. Aber dafür steckt umso mehr Joy zwischen den Zeilen. Freude. Die pure Spiel- und Vorfreude, das alles live mit Musikern in einem Raum aufführen zu können und "Bombs of Joy", Freudenbombe über dem Publikum abzuwerfen. #

