Frischer Wind im Mittelalter: Age of Empires 4

Für erfahrene Strategiespieler ist das selbstverständlich – jedes Game aus dem Genre funktioniert so oder so ähnlich. Um aber auch Neulinge abzuholen, bekommt jeder, der will, zu Beginn eine ausführliche Anleitung über die Basics in "Age of Empires 4". Wer darüber hinaus noch taktische Kniffe lernen möchte, kann sein Wissen in weiteren Übungsmissionen vertiefen. Atmosphärisch erinnert vieles an die früheren "Age of Empires"-Teile – wenn auch in etwas verändertem Look. Dazu kommen viele grafische Details, die früher technisch so nicht möglich waren. So trägt etwa jede Dorfbewohnerin ein gut erkennbares Körbchen mit Früchten vom Strauch zum Dorfzentrum. Wer ein neues Gebäude bauen lässt, sieht nicht mehr nur ein Baugerüst, das langsam wächst, sondern auch schemenhaft die Silhouetten von Arbeitern über die Baustelle flitzen. Und "Age of Empires 4" klingt auch an vielen Stellen so ähnlich wie Teil zwei – angefangen von der Titelmusik bis hin zu den Dorfbewohnern, die je nach Zivilisation anders mit den Spielern sprechen. Außerdem heben die Entwickler die Spielereihe mit zusätzlichen atmosphärischen Sounds auf den Stand der Zeit.