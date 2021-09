Frischer Wind am Walberla: die Kunst und der Berg

Zwei Ladekräne stellen die Skulpturen auf ihre Sockel. Kaum sind sie montiert, ist schon Sepp aus Kirchehrenbach da. Als junger Mann war er auf dem Walberla, wie die Einheimischen zur Ehrenbürg sagen, klettern. Aber das ist lange her. "Am besten gefällt mir die Kugel," findet Sepp. Die hohle, etwa eineinhalb Meter hohe, silberne Metallkugel zeigt Figuren, Tiere und Symbole. Da wird wohl von den Kelten erzählt. Und die anderen Sachen? "Das ist Geschmackssache", sagt Sepp. Anwohner Manfred Schüpferling aus Schlaifhausen dagegen ist begeistert: "Mit gefällt es gut, dass in unserer Region auch einmal Kunst präsentiert wird."

Fränkische Schweiz: Engagement für Kunst auf dem Land

Seit 40 Jahren kümmert sich Gastwirt Fritz Sponsel um Kultur. Jetzt konnte der erste Vorsitzende des Kunst- und Kulturvereins Kirchehrenbach im Landkreis Forchheim zusammen mit seinen Aktiven das größte Vorhaben umsetzen. Mit Fördergeldern des Kulturfonds Bayern, der Oberfrankenstiftung, des Landkreises Forchheim und der Sparkasse. Und mit der Unterstützung der beiden Gemeinden Kirchehrenbach und Wiesenthau. Aus 45 Bewerbungen wurden zehn Künstler und Künstlerinnen aus Bayern ausgewählt. Qualität und die Vielfalt der Materialien spielten eine wichtige Rolle.

Nürnberg Künstler schmückt das Walberla

Aus schwarzem Basalt ist das Werk des Nürnberger Künstlers Christian Ruckdeschel. Die klaren Flächen und scharfen Kanten bilden einen starken Kontrast zu dem hellen, verwitterten Dolomit der Felsen der Ehrenbürg oberhalb des Weges. Die abstrakten Formen heißen "Nachbarschaftliche Beziehungen", denn der Basalt kommt zum Teil aus der Oberpfalz. Das sei ja gar nicht so weit weg vom Walberla. Die einfache Strecke des Skulpturenwegs beträgt etwa eineinhalb Kilometer. Mit Kinderwagen und Rollstuhl ist der meist ebene Weg zwischen den zwei Info-Punkten gut zu bewältigen.

Ein Skulpturenweg entlang der Ehrenbürg

Für Künstler Guido Häfner aus Schlaifhausen ist der neue Skulpturenweg ein Heimspiel. Er lebt schon immer am Fuß der Ehrenbürg. Die Geschichten über die Kelten faszinierten ihn von klein auf. Um 500 v. Chr. war hier die wichtigste keltische Siedlung Süddeutschlands. Häfner schweißt zwei Figuren aus Stahl zusammen. "Mahner und Wächter" heißen sie. Über vier Meter hoch ragen sie schließlich vor den Wanderern in den Himmel. Im Hintergrund die Felsen des südlichen Teiles der Ehrenbürg, des Rodensteins.

Kunst soll Diskussionen auslösen

Als Einheimischer weiß Guido Häfner, dass jetzt viel geredet wird. "Da wird eine Interaktion stattfinden, das macht’s ja aus bei der Kunst, dass manche Kunstwerke eine Magie auslösen, die man aber nicht erklären kann." In keinem Fall gehe es darum, der Ehrenbürg die Schau zu stehlen. Auch Fritz Sponsel ist da ganz mit sich im Reinen: "Ich glaube, dass man das Walberla selber gar nicht übertreffen kann. Das ist eine Ergänzung, weil der Berg selber ist ja schon eine Kulturstätte."