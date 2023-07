Frisch, frech und frivol: Lehár-Festival in Bad Ischl "rockt"

Natürlich ist die Operette total aus der Zeit gefallen, aber ganz anders, als manche meinen: Sie ist nämlich überhaupt nicht politisch korrekt, schert sich weder um Moral, noch um Anstand und Sitte, vermutlich auch nicht um jede Art von Wokeness, also Ausgeglichenheit in jede Richtung. Die Operette, so wie sie Jacques Offenbach mal erfunden hat, war ungezogen, ordinär, provokant und anzüglich. Und genau da will Thomas Enzinger wieder hin, der Intendant des "Lehár-Festivals" in Bad Ischl: „Die war gerade um 1900 und in den zwanziger Jahren viel frischer, viel frivoler, viel frecher, als in der Nachkriegszeit, wo sie weichgespült wurde. Wir versuchen, zu den Ursprüngen zurückzugehen und zu sagen: Es rockt!“

Es geht um Korruption

Allzu risikoreich kann Enzinger allerdings nicht planen, denn er muss rund siebzig Prozent seiner Einnahmen selbst erwirtschaften. Also steht jeweils eine eher konventionell inszenierte und eine eher jazzige Operette auf dem Spielplan, in diesem Jahr der recht biedere "Vogelhändler" von Carl Zeller aus dem Jahr 1891 und als deutlich modernere Variante "Madame Pompadour" von Leo Fall, wo gesteppt und gerappt wird: „Ich würde sagen, wir versuchen, eine richtig klassische Operette zu machen und gleichzeitig Revue-Operette, also die beiden Eckpfeiler zu berücksichtigen und das umzusetzen.“

In beiden Stücken geht´s übrigens nicht zuletzt um Korruption, ein Thema, das Österreich bekanntlich immer wieder in Atem hält. Bestechlich sind alle, die was zu sagen haben: Der Baron, der seinen verschuldeten Sohn über Wasser halten muss, und der französische Polizeiminister, der wegschaut, wenn die Kasse stimmt. Gern werden auch Promi-Namen eingestreut, wenn es um einen aktuellen Gag geht: Sei es der Vorname Sebastian von Ex-Kanzler Kurz oder Immobilien-Milliardär René Benko. Operette funktioniert eben auch als Kabarett. Thomas Enzinger: „Die heutige Erzählweise ist natürlich temporeicher, schneller. Aber man sollte bloß nicht mit erhobenem Zeigefinger vorgehen, die Welt ist so oder so, das findet sich, wenn es gut inszeniert ist, sowieso drin, der Rest wäre Quatsch.“