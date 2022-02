"Friends"-Fans werfen chinesischen Behörden Zensur vor

Die von Fans ersehnte Rückkehr der US-Serie "Friends" auf die chinesischen Streaming-Plattformen ist rasch in Enttäuschung umgeschlagen: Offenbar haben Behörden einen ganzen Handlungsstrang herausgeschnitten, in dem es um die homosexuelle Orientierung einer Serien-Figur geht. Damit nicht genug: Die anschließenden Beschwerden von Fans im Internet wurden ebenfalls zensiert.

Bereits in der zweiten Folge war den Friends-Fans in China aufgefallen, dass Szenen fehlten, in denen es um eine lesbische Frau geht, nämlich die Ex-Ehefrau des Serien-Charakters Ross. Fans überfluteten das Internet mit Beschwerden über den Eingriff, Nachrichten mit dem Hashtag "Friends zensiert" erhielten auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo Millionen von Klicks.

Gestrichene Szenen, entschärfte Untertitel

"Ich habe die Folge verglichen und herausgefunden, dass alle Teile gelöscht wurden, in denen es darum geht, dass Ross' Ex-Frau Carol lesbisch ist. Es ist total unzusammenhängend", schrieb ein Weibo-Nutzer, dessen Post mehr als 177.000 zustimmende Reaktionen erhielt.

Ein anderer Nutzer reagierte sarkastisch: "Warum sollte man das erwähnen müssen? Homosexualität gibt es hier nicht, also ist alles für immer perfekt. Alle leben glücklich unter dieser Regierung", kommentierte er. Über das Wochenende wurde auch die Kritik zensiert, der "Friends zensiert"-Hashtag wurde am Sonntag ersetzt durch "Warum ist Friends so beliebt".

Szenen zum Thema Homosexualität herausgeschnitten

Die Serie "Friends" um sechs junge Leute in New York hat in China eine große Anhängerschaft. Viele junge Chinesen haben Englisch gelernt, indem sie "Friends" auf DVD schauten. Ein erstes Mal lief die Serie zwischen 2012 und 2013 auf der Streaming-Plattform Sohu, damals unzensiert. Nachdem eine Sonderausgabe im vergangenen Jahr großen Erfolg hatte, beschlossen die chinesischen Streaming-Riesen, die Serie wieder ins Programm zu nehmen. Dabei wurde in der ersten Staffel nicht nur der Handlungsstrang zum Thema Homosexualität herausgeschnitten, sondern auch sexuelle Anspielungen in den Dialogen in den chinesischen Untertiteln entschärft.

Zensur ausländischer Filme und Serien in China

Ausländische Filme und Serien werden in China routinemäßig zensiert. Unter Präsident Xi Jinping haben die Behörden das Vorgehen gegen als "ungesund" geltende Strömungen verstärkt. 2016 von der chinesischen Medienanstalt herausgegebene Richtlinien sehen vor, dass "vulgäre, unmoralische und ungesunde Inhalte" im Fernsehen entfernt werden. Dazu gehören demnach Homosexualität, Rauchen, außereheliche Affären und Beziehungen zu Minderjährigen.

mit Material von afp.