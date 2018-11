Erkenne Dich selbst: Im Friedrichstadtpalast begeistert "VIVID"

Intendant kritisiert AfD heftig

Der nicht unwichtige Kopfputz kommt diesmal von Star-Designer Philip Treacy, dem irischen König der Hutmacher, der schon ganze Kohorten von VIP-Damen beim legendären Ladies Day des berühmten Pferderennens in Ascot ausgestattet hat. Der römische Mode-Designer Stefano Canulli war einmal mehr für die Outfits verantwortlich. Auch er war bereits für den Cirque du Soleil tätig ("Zumanity", 2003). Höhepunkt von VIVID ist wie immer die "Girlreihe", wo die Tänzerinnen in Formation antreten und diesmal in Montreal angefertigte Spezial-Kappen tragen, deren Beleuchtung einzeln angesteuert wird. Das macht was her, das ist technisch raffiniert, ja einmalig. Bei dieser Gelegenheit, und nicht nur dort, wird der Regenbogen zitiert, der ja für Vielfalt steht. Überhaupt ist "Diversity", also die ganze Bandbreite der unterschiedlichen Lebensstile, im Friedrichstadtpalast Thema. Intendant Berndt Schmidt und sein Führungsteam kämpfen ganz entschieden gegen Engstirnigkeit und Vorurteile - so entschieden, dass sich Schmidt nicht scheute, in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen" zu sagen: "Die AfD vergiftet das Land." Bereits nach der Bundestagswahl hatte er geäußert, "AfD-Wähler" seien in seinem Haus nicht willkommen, damals folgten Hass-Mails und eine Bombendrohung. VIVID zeigt, dass sich Schmidt davon nicht beeindrucken lässt. Gleichwohl stellte er fest, dass sich immer mehr Künstler fragten, ob sie in Deutschland noch willkommen seien.