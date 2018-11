Vater der Genossenschaften: Wie Raiffeisen gegen Armut kämpfte

Was verbinden Sie mit "Raiffeisen?" Die einen denken wohl an Raiffeisen-Märkte für Werkzeuge, Tierfutter oder Landmaschinen. Die anderen an Banken, Raiffeisenbanken. Tatsächlich ist der fränkische Pfarrer und Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen zu einer echten Marke geworden, sagt der Journalist Paul-Josef Raue.

"Dieser Mann ist eine Marke geworden und die meisten Menschen, die diese Marke Raiffeisen benutzen, wissen gar nicht, dass es mal einen Menschen gab, der Raiffeisen hieß." Paul-Josef Raue, Journalist und Raiffeisen-Biograf.

Friedrich Wilhelm Raiffeisens Wirken hat bemerkenswerte Folgen. Zum Beispiel, dass es heute allein in Bayern 1.260 genossenschaftliche Unternehmen gibt, knapp 50.000 Menschen arbeiten dafür und sorgen – ohne die Banken dazuzurechnen – für satte zwölfeinhalb Milliarden Euro Umsatz. Knapp drei Millionen Bayern sind Mitglied einer Genossenschaft.

Sozialreformer Raiffeisen - Erfinder der Genossenschaften

Erkennungszeichen der Raiffeisen-Genossenschaften: zwei gekreuzte Pferdeköpfe. Früher war das ein Schutzsymbol an Häusern, das vor Gefahren schützen und Böses abwehren sollte. Heute verheißt das Zeichen im übertragenen Sinne: Hier gibt es Schutz vor Abzockern aller Art. Genossenschaftliche Unternehmen für Landwirtschaft und Energie tragen es im Schilde, auch Banken und Handwerkerverbände.

Eine Quelle für dieses folgenreiche Wirken Friedrich Wilhelm Raiffeisens war der christliche Glaube. Ihn beseelte dieselbe Einsicht, die die Diakonieväter Johann Hinrich Wichern und Wilhelm Löhe antrieb: Glaube ist nicht nur persönliche Erbauung. Glaube muss Früchte bringen. "Raiffeisen war ein frommer Mensch, er kannte die Bergpredigt in und auswendig", sagt Raiffeisen-Biograf Paul-Josef Raue.

"Das Neue Testament, ans Alte ist er nie dran gegangen. Das war so die moralische Basis, die ethische Basis seiner Existenz. Das heißt also die Grundlage durch die Bergpredigt war da. Aber sein Wirken war Unikat. Wie er die Armut der Menschen sah und ganz genau wusste: Die Bibel ist kein Brot, Du musst ihnen Brot besorgen." Paul-Josef Raue

Friedrich Wilhelm Raiffeisen stammte selbst aus sozial schwachen Verhältnissen im kleinen Ort Hamm an der Sieg, wo er im Jahr 1818 geboren wird. Der Vater: ein mit Alkoholproblem belasteter Bürgermeister, der sein Leben nicht mehr so recht in den Griff bekommt. Die Mutter: eine rührende fromme Hausfrau und Familienmanagerin. Vorbilder findet Raiffeisen zum Beispiel im evangelischen Pfarrer seines Heimatortes. Der Geistliche fördert den jungen Raiffeisen und legt ihm den Glauben und christliche Werte ans Herz: Nächstenliebe, Geduld und Gerechtigkeit.

Kern der Genossenschaftsidee: Nächstenliebe, Geduld, Gerechtigkeit

Als junger Mann wird Raiffeisen Bürgermeister des Dorfes Weyerbusch im Westerwald. Da ist er gerade mal 26 Jahre alt. 1845 droht eine Hungersnot. Die Lebensmittelpreise schnellen in die Höhe. Die Menschen haben kein Geld mehr, um Brot zu kaufen. Raiffeisen wirbt bei Wohlhabenden um Geld für einen Hilfsfonds. Der "Brodverein", der so entsteht, vergibt Kredite für Saatgut. Ein Backhaus entsteht. Es wird zum Grundstein der Genossenschaftsbewegung.

"Was einer nicht alleine schafft, das schaffen viele." Das ist Raiffeisens praktische Antwort auf die Misere seiner Zeit. Es dürfe nicht sein, dass die Armen sich von den Reichen ausnehmen lassen, betont der fromme Sozialreformer.

"Zunächst soll der Kreditnot abgeholfen, der Wucher beseitigt und allen Vereinsmitgliedern, selbst auch den Ärmsten, die Gelegenheit geboten werden, sich durch Fleiß und Sparsamkeit eine bessere Lebensstellung zu erarbeiten." Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Raiffeisen sucht sich Förderer. Mit seiner Ausstrahlung, seiner werbenden Hartnäckigkeit und seinem Aufruf zur Nächstenliebe überzeugt er viele Wohlhabende.

Raiffeisens Credo: "Was einer nicht schafft, das schaffen viele"

Die gutwilligen Reichen übernehmen in Raiffeisens Modell sogar die Haftung für die Mittellosen. Arme und Nichtvermögende unterstützen sich gegenseitig; sie gewähren sich Kredite und sorgen dafür, dass diese auch zurückgezahlt werden. Das Konzept funktioniert auch, als sich die Reichen ganz aus den Vereinen herausziehen. Es bleibt am Ende sogar noch etwas übrig. Diese Einnahmen werden zum Wohl aller eingesetzt.

Erfolgsmodell Genossenschaft - Hilfe für Entwicklungsländer?

Raiffeisen erlebt Zuspruch und Erfolge – aber auch Krisen. 1866 ist sein Modell soweit gereift, dass er seine Erfahrungen in einem Buch festhält: "Die Darlehnskassen-Vereine als Mittel zur Abhülfe der Not der ländlichen Bevölkerung, sowie auch der städtischen Handwerker und Arbeiter. Praktische Anleitung zur Bildung solcher Vereine, gestützt auf sechzehnjährige Erfahrung als Gründer derselben." Das Buch macht Furore. Viele neue Darlehensvereine und Genossenschaften gründen sich: Bauern, Winzer, Sparvereine. Der Vater all dieser genossenschaftlichen Zusammenschlüsse wird heute oft als Visionär mit einem Herz für die Armen beschrieben.

"Ich mag solche Begriffe wie Herz für die Armen nicht. Natürlich hat er das gehabt und es haben viele Menschen gehabt. Aber er hat gesagt: Was haben die von meinem Herzen, die wollen Brot! Ja, die wollen ihre Kinder ernähren können!" Paul Josef Raue, Raiffeisen-Biograf

Heute wird die von Raiffeisen entwickelte Genossenschaftsidee auch in der sogenannten Dritten Welt als Chance gesehen. Die Vergabe von Mikrokrediten und die vielen Produktionsgenossenschaften in Entwicklungsländern gehen letztlich auf Raiffeisen zurück. Vor zwei Jahren wurde die Genossenschaftsidee sogar von der UNESCO als "immaterielles Weltkulturerbe" anerkannt. Rund eine Milliarde Menschen weltweit sind genossenschaftlich aktiv. Mit ihrer Selbstorganisation schlagen sie dem ungebremsten globalen Kapitalismus ein Schnippchen. Auch ohne zu wissen, wer das eigentlich war, dieser Friedrich Wilhelm Raiffeisen.