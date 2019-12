Warum Hölderlin Rechte und Linke inspiriert hat

Walter Moers hat ihn in einem Anagramm zu "Dölerich Hirnfidler“"gemacht, Harald Schmidt ist so wie er in Nürtingen aufgewachsen und auf das nach ihm benannte Gymnasium gegangen. Werner Herzog hat erklärt, dass er sich ihm nahe fühle und Margarete von Trotta hat einem seiner berühmtesten Gedichte den Titel für ihren Film "Die bleierne Zeit" entliehen: Friedrich Hölderlin ist ein Dichter, der nicht nur Künstler bis heute fasziniert. 2020 feiern wir seinen 250. Geburtstag, und das wohl beste, weil anregendste Buch zum Hölderlin-Jahr ist schon jetzt erschienen, es heißt "Hölderlins Geister" und verfasst hat es der Schriftsteller Karl-Heinz Ott. Knut Cordsen hat mit ihm gesprochen.

Knut Cordsen: Herr Ott, ich kann mich daran erinnern, 1991 als Schülerzeitungsredakteur auf den ersten gesamtdeutschen Schriftstellerkongress gefahren zu sein, und dieser Kongress in Lübeck-Travemünde hatte sich Friedrich Hölderlins Zeile "Komm! Ins Offene, Freund" zum Motto genommen. Kein Zufall vielleicht, denn "Hölderlins Geister" beschäftigen uns bis heute. Warum ist Hölderlin für Sie nach wie vor ein Faszinosum?

Karl-Heinz Ott: Bei mir hängt das auch biografisch mit Tübingen zusammen, wo ich studiert habe. Ich hatte damals den Schlüssel sogar für den Hölderlin-Turm, weil ich dort am Wochenende Führungen gemacht habe. Ich habe Hölderlin dann auch jahrelang sehr intensiv gelesen. Das heißt aber nicht, dass meine Begeisterung immer maßlos gewesen wäre und nicht auch ambivalent. "Hyperion" zum Beispiel war mir doch immer etwas pathetisch, das konnte ich auch damals nur in homöopathischen Dosen vortragen. Aber es gibt natürlich eine große Sprachmusik bei Hölderlin, wie man sie sonst nirgends findet.

Nun könnte man ganz platt mit Hölderlin sagen: "Was bleibet aber, stiften die Dichter". Ein Sinnstifter war Hölderlin sowohl für rechtsreaktionäre als auch für dezidiert linke Geister gerade im 20. Jahrhundert: Sie zeigen das anhand vieler Beispiele, wie weit das Spektrum der Hölderlin-Begeisterung reicht, von Martin Heideggers "heimatseliger Hölderlinerei", wie Sie sie beschreiben, über Ernst Jünger und Wolf Biermann bis hin zum 68er Karl Dietrich Wolff, dessen Verlag "Stroemfeld/Roter Stern" ja nach einer rätselhaften Hölderlin-Zeile benannt ist, "Tende Strömfeld Simonetta". Wie ist das zu erklären, dass Hölderlin politisch so völlig konträre Geister angesprochen hat?

Man muss vielleicht zuerst darauf hinweisen, dass er im 19. Jahrhundert zwar nicht völlig unbekannt war, aber seine Bekanntheit war doch sehr auf die Gegend um Tübingen, Nürtingen herum beschränkt. Bestimmte Leute kannten ihn. Brahms hat immerhin das Schicksalslied vertont. Nietzsche hat von ihm vor allem in seiner Schulzeit geschwärmt. Als Nietzsche dann Wagner auf Hölderlin aufmerksam machen wollte – man kann es bei Cosima in den Tagebüchern nachlesen –, dachte Wagner: Jetzt spinnt der tatsächlich, dass er mir so einen Dichter andrehen will.

Aber die Hölderlin-Zeit beginnt im Grunde erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als der junge Norbert von Hellingrath, der 1916 gleich in Verdun gefallen ist, ein George-Schüler, Hölderlin in München überhaupt erst entdeckt und sich an die allererste Hölderlin-Ausgabe macht. Wobei auch Hellingrath damals schon sagt, weil Sie auf diese weltanschauliche Vereinnahmung anspielen: Er ist der deutscheste der deutschen Dichter. Das ist nicht Goethe mit seiner Reimseligkeit, mit seiner oberflächlichen Dichterei. Das kann nur Hölderlin sein. Außer den Deutschen kann ihn niemand verstehen. Das ist da noch nicht so nationalistisch gemeint wie später bei den Nazis. Aber das beginnt dann schon bei Heidegger, und zwar bei dem Heidegger ab 1933, dass er Hölderlins Dichtung beansprucht dafür, dass er die griechischen Götter nach Germanien bringt und dadurch sozusagen eine neue Welt entsteht, die wieder Götter besitzt.

Das ist nicht so unschuldig: Götter gibt es nur für ein Volk, für eine Stadt, für Athen, für Griechenland. Die Skythen haben andere als die Phönizier und die Ägypter. Damit kämpft Heidegger natürlich auch gegen den Menschheits-Universalismus, der im Christentum seinen Ursprung hat. Von da ist es nicht weit zur radikalen Vereinnahmung bei den Nazis. Man muss auch bedenken: Die Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe wurde von den Nazis initiiert und unterstützt. Wehrmachtssoldaten hatten natürlich Hölderlin-Gedichte im Tornister, zum Beispiel das Gedicht "Der Tod fürs Vaterland", in dem steht: "Zähle nicht die Toten. Dir ist, Liebes! nicht Einer zu viel gefallen." 20 Jahre später will man von diesem Hölderlin nie etwas gewusst haben, und er ist nur noch ein Linker.