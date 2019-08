Es gibt in Ihrem Roman den schönen Satz: "Je weniger sich bewegt in der Gesellschaft, desto mehr Meinungsgewusel." Figurenrede, klar – oder auch Ihre Ansicht?

Bei einem Roman über einen Journalisten fließt natürlich immer mal wieder etwas ein, was ich ähnlich denken könnte. Ich kann mich aber nicht festlegen, ob das nun meine Ansicht ist, was er auf Seite 117 oder in der Passage drei Seiten später sagt. Es ist ein Roman. Ich wollte nach längerer Zeit mal wieder einen Roman schreiben, der direkt in unsere Gegenwart reinspringt. Ich bin in einem Alter, wo man auch ein bisschen altersradikal sein darf und deutlich sein muss. Das ist doch ein Privileg, dass wir das dürfen in unserer Gesellschaft. Es ist aber meiner Meinung nach keine pauschale Abfertigung von irgendwas, sondern immer die Suche nach Argumenten.

Wir müssen über die Titel gebende "fixe Idee", den "Chinesenfimmel" Ihres Erzählers sprechen. Er schreibt immer wieder über die "schleichende Sinisierung Europas", wobei es ihm nicht um die altbekannte "gelbe Gefahr" geht. Sondern worum?

Chinas Weg nach Europa und in andere Kontinente wie Afrika – das zeichnet sich jetzt, wo das Buch erscheint, viel deutlicher ab als in der Zeit, als ich das Buch anfing – ist inzwischen so manifest geworden, dass man schon mal darüber nachdenken darf. Diese Vorstellung, dass wir in einer "prächinesischen Epoche" leben, ist vielleicht eine ganz gute Hypothese oder Folie, um uns zu besinnen auf das, was eigentlich unsere Grundwerte sind und wie unsere Demokratie aussehen sollte, über die ja so viel gemeckert wird. Da wacht mein Erzähler, weil er so eine emotionale Beziehung zur Insel Rügen hat, mit dieser fixen Idee auf, mit diesem Satz "Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich". Als eifriger Zeitungsleser findet er natürlich ständig Beispiele dafür, die in diese Richtung gehen, und dieses Thema ist ja zweifelsohne auch ein Thema.

Er sieht mit dem "stalinistischen Digitalkapitalismus" chinesischer Prägung unsere Meinungsfreiheit bedroht. Er hat Angst vor einer auch in Europa aufkommenden "Gehorsamsgesellschaft" und "Wohlverhaltensdiktatur", die in China schon längst am Werk ist mit Wortschöpfungen wie "Meinungsökologie". Ist das eine Furcht, die Sie teilen?

Es ist in dem Sinne keine Furcht, aber ich denke, man muss aufpassen. Man weiß zum Beispiel, was in Australien in dieser Richtung schon alles passiert. Man sollte da einfach hellhörig sein. Das ist die Devise meines Erzählers. Er sagt: An dem Punkt passen wir zu wenig auf, wir definieren uns viel zu wenig als Gegenpol im demokratischen Sinne und darum geht's.

Die Ironie will es, dass der chinesische Künstler Ai Weiwei vor kurzem in einem Interview gesagt hat, Deutschland sei "keine offene Gesellschaft": Es gibt seiner Ansicht nach "kaum Raum für offene Debatten, kaum Respekt für abweichende Stimmen". Wenn man liest, auf wie verlorenem Posten sich Ihr Erzähler als mundtot gemachte, kaltgestellte "Kassandra" wähnt, klingt das fast, als wären Ai und er einer Meinung.

Überhaupt nicht. Ich kann das mit Ai Weiwei nicht beurteilen. Der hat so viele Möglichkeiten hier in Berlin und in Deutschland. Ich glaube, der ist einfach nicht gewohnt, dass es auch Leute gibt, die sagen: Es ist nicht alles gut, was du machst. Das scheint mir eher das Problem zu sein, aber ich bin da nicht kompetent. Nein, das ist was ganz anderes. Mein Erzähler ist ja ein Teil der aufgeweckten Gesellschaft, und die ist vielleicht öfter in der Minderheit als uns lieb ist, aber sie ist ja da und die offene Diskussion findet ja statt in unserem Lande. Es finden viele Diskussionen leider nicht statt, so wie die über Griechenland. Die ganze Yanis-Varoufakis-Geschichte ist eine Sache, mit der die deutsche Gegenwart ungeheuer belastet ist. Das wird völlig verdrängt, und mein Erzähler pocht auf diesen Punkt. Wenn wir da keine Ehrlichkeit herstellen, werden wir Europa auch nicht wieder zusammenkriegen. Aber das hat mit Ai Weiwei überhaupt nichts zu tun.

