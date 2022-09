Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga schuldig gesprochen

Die vielfach preisgekrönte Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga ist nach einem umstrittenen Prozess von einem Gericht in Simbabwe schuldig gesprochen worden, öffentlich zu Gewalt aufgerufen zu haben. Dies bestätigte der Ehemann der Künstlerin, Olaf Koschke, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Dangarembga und die mitangeklagte Journalistin Julie Barnes standen auf einer Straße mit Schildern, die die Freilassung von Journalistenkollegen und ein besseres Simbabwe forderten.

Wie hoch das Strafmaß ausfällt, steht derzeit noch nicht fest. Wie Barbara Groeblinghoff, Prozessbeobachterin der Friedrich-Naumann-Stiftung in Harare, mitteilte, habe Dangarembgas Verteidiger mildernde Umstände vorgebracht und plädiert, von einer drohenden Haftstrafe abzusehen. Stattdessen solle das Gericht Dangarembga zum Dienst an der Gemeinschaft verurteilen. Die Staatsanwaltschaft hatte keine Einwände, so Groeblinghoff. Über das Strafmaß entscheidet letztlich jedoch die Vorsitzende Richterin.

Die Anklage in ihrer Heimat hatte ihr öffentlichen Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen. Dem folgte offenbar das Gericht. 2021 erhielt Dangarembga in Deutschland den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Dangarembga wurde bei regierungskritischen Protesten verhaftet

Die Künstlerin war vor zwei Jahren bei regierungskritischen Protesten kurzzeitig verhaftet worden. Sie wies alle Anschuldigungen der Anklage von sich. Sie habe an den Protesten teilgenommen, da sie sich als Bürgerin um das Wohl der Bevölkerung des Landes sorge. Es sei ihr wichtig, sich am öffentlichen Dialog zu beteiligen.