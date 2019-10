Friedenspreis für Salgado: "Meine Sprache ist das Licht"

Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado ist weltweit bekannt für seine Werke. Dafür bereiste er die entlegendsten Orte auf der Welt und bildete sie ab. Was ihn jedoch ausmacht: "Andere Fotografen sind ein paar Tage in einem Krisengebiet, oder nur für ein paar Stunden. Salgado hat oft Monate zugebracht, um die Menschen dort kennenzulernen", sagte Regisseur Wim Wenders. Dieser hatte den Fotografen im Jahr 2014 in seinem Dokumentarfilm "Salz der Erde" porträtiert.

Fotograf als wichtiger Zeuge

Der Fotograf gilt aufgrund seiner Arbeit als Zeuge wichtiger Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte weltweit. Er dokumentierte in Fotoreportagen internationale Konflikte, Kriege und ihre Folgen, Hungersnöte, Vertreibung und Leid. Auf seinen Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigt er unter anderem brennende Ölfelder in Kuwait, den Völkermord in Ruanda oder die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Goldminen.

Zu seinen bekannten sozialfotografischen Werken zählen "Arbeiter", "Migranten" und "Afrika". Zuletzt widmete er sich verstärkt der Naturfotografie: Im Großprojekt "Genesis" nahm er auf der ganzen Welt fast ein Jahrzehnt lang unberührte Landschaften und ihre Tiere auf.

Hilfsorganisationen wie UNICEF, Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International arbeiteten mit Salgado ebenfalls zusammen - er unterstütze ihre Kampagnen, indem er seine Fotografien zur Verfügung stellte. Der 75-Jährige sagte in seiner Dankesrede, mit dem Preis werde sein Einsatz "für die Förderung pazifistischer Ideen gewürdigt". Es sei seine Mission, "Licht auf Ungerechtigkeit zu werfen". Das bestimme seine Arbeit als "Sozialfotograf".

Entwicklungsprojekte in Afrika

Salgado wurde 1944 im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais geboren und wuchs auf einer Rinderfarm auf. Aufgrund seines Einsatzes gegen die Militärdiktatur emigrierte er mit seiner Frau Lelia im Jahr 1969 nach Paris. In den 1970er-Jahren betreute Salgado als Ökonom Entwicklungshilfeprojekte in Afrika. Doch er gab seinen Beruf 1973 auf, um sich ganz der professionellen Fotografie zu widmen.

Anfang der 1990er-Jahre kehrte die Familie nach einer seelischen Krise nach Brasilien zurück. Dort gründeten sie auf einem Landstück das gemeinnützige "Instituto Terra", welches 1998 in ein Naturschutzgebiet umgewandelt wurde. Seitdem wurden darauf etwa 2,5 Millionen Bäume gepflanzt, um den Regenwald wieder aufzuforsten. Heute leben Salgado und seine Frau - eine Architektin - abwechselnd zwischen Brasilien und Paris. Das Paar hat heute zwei erwachsene Söhne.

Für seine vier Jahrzehnte lange Arbeit als Fotograf wurde der Brasilianer bereits vielfach ausgezeichnet: Der World Press Photo Award wurde ihm 1985 verliehen, im Jahr 1994 erhielt er den Grand Prix National de la Photographie und 1998 den Prinz-von-Asturien-Preis.

Sein Kampf für Gerechtigkeit und Frieden wurde nun mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

Verwirklichung des Friedensgedankens

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels verleiht den Friedenspreis seit 1950 an Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Er ist mit 25.000 Euro dotiert und zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen des Landes. Die Ehrung geht an Menschen, die vor allem auf den Gebieten Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Preisträger der vergangenen fünf Jahre waren:

- 2018: die deutschen Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann

- 2017: die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood

- 2016: die deutsche Publizistin Carolin Emcke

- 2015: der deutsche Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani

- 2014: der amerikanische Schriftsteller und Digitalpionier Jaron Lanier