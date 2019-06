Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Sebastião Salgado

Fotograf und Naturschützer

Salgado wurde 1944 geboren. Er wuchs als einziger Sohn mit sieben Schwestern auf einer großen Rinderfarm auf. Salgado studierte Wirtschaftswissenschaften und engagierte sich während der brasilianischen Militärdiktatur in der Opposition, 1969 emigrierte er nach Paris.

Als Ökonom reiste er häufig nach Afrika. Dort begann er nebenbei zu fotografieren. Von 1973 an arbeitete er als freier Fotograf. Von Beginn an waren Armut, Flucht, Heimatlosigkeit und Krieg die Hauptmotive seiner durchgängig schwarz-weißen Fotografien.

Salgado zeigt Menschen und Landschaften in eindrücklichen Bildern. Sie zeigen Armut in Lateinamerika, das Leiden in der Sahel-Zone, Arbeitsbedingungen in brasilianischen Goldgruben und in der europäischen Industrie.

Die Jury des Friedenspreises hält fest:

"Indem der Fotograf seine aufrüttelnden, konsequent in schwarz-weiß gehaltenen Bilder als 'Hommage an die Größe der Natur' beschreibt und die geschändete Erde ebenso sichtbar macht wie ihre fragile Schönheit, gibt Sebastião Salgado uns die Chance, die Erde als das zu begreifen, was sie ist: als einen Lebensraum, der uns nicht allein gehört und den es unbedingt zu bewahren gilt." Aus der Begründung der Jury

Neben seiner künstlerischen Arbeit wird Salgado auch als Naturschützer geehrt. Seine elterliche Rinderfarm im Bundesstaat Minas Gerais forstete er Ende der 1990er-Jahre wieder auf und wandelte sie in ein Naturschutzgebiet um.

Zu Salgados wichtigsten Werken gehören die Fotobände "Gold" über die Arbeit in brasilianischen Minen, "Exodus" zu Menschen auf der Flucht und "Genesis". 2014 widmete Wim Wenders Sebastião Salgado ein großes Filmporträt unter dem Titel "Salz der Erde".

Kulturelle Völkerverständigung

Im vergangenen Jahr wurde das Kulturwissenschaftler-Ehepaar Aleida und Jan Assmann geehrt. Davor ging der Preis an die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood (2017) und an die Journalistin Carolin Emcke (2016).

Das Preisgeld wird von Verlegern und Buchhändlern aufgebracht, der Preis wird am 20. Oktober zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen.