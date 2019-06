Friedensnobelpreisträger Mukwege: Europa fördert Krieg im Kongo

Oft sind es Einzelpersönlichkeiten, die auf dem Kirchentag den tiefsten Eindruck hinterlassen, weil sie es schaffen, globale Zusammenhänge für soziale, politische, kriegerische Konflikte – für Despotismus und Unrecht in der Welt in wenigen Worten in einem gänzlich neuen Licht darzustellen.

Mukwege: Körper der Frauen im Kongo werden zum Kriegsgebiet

So auch im Fall des Arztes und Friedensnobelpreisträgers Denis Mukwege, bekannt für seine Arbeit mit Opfern sexueller Gewalt in der demokratischen Republik Kongo. Er sagt: Die Körper von Frauen werden durch sexuelle Gewalt immer wieder zum Kriegsgebiet gemacht und diese Verbrechen bleiben in Kongo ungesühnt.

"Ich denke, die Justiz muss dabei helfen, dass das aufhört, damit Frieden entstehen kann. Eine Justiz, die dafür sorgt, dass sich diese abscheulichen Verbrechen nicht wiederholen. Gerade in jüngster Zeit sind 300.000 Menschen geflohen, sie leben ohne Dach über dem Kopf, sie haben nichts zu essen, sie haben absolut gar nichts. Und in einer einzigen Woche wurden 200 Menschen getötet. Das alles ist die Folge davon, dass sich diese Verbrechen immer und immer wieder wiederholen. In 20 Jahren wiederholen Verbrecher ihre Verbrechen und fürchten keine Strafe, sie machen einfach immer weiter.“

Denis Mukwege schildert deutlich die Gewaltkreisläufe in seiner Heimat, die dafür verantwortlich sind, dass es immer neue Opfer von Vergewaltigungen – quasi als Kriegswaffe - gibt.

Europas Coltan-Hunger ist Auslöser für Kriege im Kongo

Den Kirchentag geht das Engagement des afrikanischen Arztes aber nicht nur wegen dessen beispielhaften Menschenrechtsengagements an, sondern vor allem weil der Ausgangsimpuls für die gewalttätigen Konflikte in vielen afrikanischen Ländern letzten Endes in Europa liegt: So ist der Abbau von wertvollem Coltan in Kongo ursächlich für politische Instabilität und Konflikte, sagt Denis Mukwege, und wird wiederum befeuert von der steigenden Nachfrage nach Coltan in Deutschland zum Beispiel – für Elektroautos.

Kirchentagspublikum staunt: Elektro-Autos brauchen Coltan

Das macht viele Besucher des Kirchentages, der sich grüne Energie sozusagen traditionell auf die Fahne schreibt, nachdenklich.

"Umweltschutz ergibt keinen Sinn, wenn gleichzeitig Menschenleben zerstört werden. Es darf keinen Automatismus geben, dass die Menschen vor Ort – wenn der Coltan-Abbau zunimmt – gleichzeitig leiden müssen. Sie als Verbraucher, als Christen, müssen Druck machen: Wir möchten saubere Autos – also Autos, die die Umwelt respektieren, aber auch die Menschen, in den Gebiten, wo die Rohstoffe herkommen. Ich setze auf die deutsche Bundesregierung, dass diese ein entsprechendes Zeichen setzt."

Seinen Appell richtet der afrikanische Arzt aber nicht nur an die Internationale Politik, sondern auch direkt an die Kirchentagsbesucher und hier vor allem an die Jugend,

Mukwege appelliert an Jugendliche sich für Demokratie und Frieden einzusetzen

Die jungen Kirchentagsbesucher sollen ihre politische Verantwortung wahrzunehmen - zum Schutz der Demokratie, so der Menschenrechtler.

"Wir, die wir in einer Situation des quasi ständigen Krieges leben, wissen, welchen Wert der Frieden hat. Wenn ich hier eine Botschaft an die junge Generation im Saal weitergeben darf, dann ist es folgende: Ihr habt Frieden. Ihr habt Demokratie. Ihr könnt Euch frei äußern. Bitte wisset um den Wert dieses Friedens und dieser Demokratie und lasst sie Euch nicht von irgendwem wegnehmen. Wir leben quasi im ständigen Krieg und wissen, wie schwer das ist, sich diese Freiheit zu bewahren."