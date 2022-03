Friedensfest bis Mainfähren: Bayern erweitert Kulturerbe-Liste

66 Einträge hat das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes Stand heute. Nach Beschluss des Kabinetts sind nun nämlich zehn neue kulturelle Ausdrucksformen im Verzeichnis gelistet. Die meisten Attraktionen auf dieser Liste sind konkreten Orten in Bayern zuzuordnen. Es gibt aber auch Kulturformen oder Praxisbeispiele, die in mehreren oder allen Regierungsbezirken verortet werden.

Kerzenwallfahrt, Friedensfest, Holzbildhauerschulen

In das Landesverzeichnis neu aufgenommen wurden unter anderem die Holzkirchner Kerzenwallfahrt zum Bogenberg in Niederbayern, die Schwedenprozession und das Laienfreilichtspiel "Schutzfrau von Münnerstadt" in Unterfranken, das Coburger Friedensfest in Meeder in Oberfranken sowie das Oktoberfest-Landesschießen und die Holzbildhauerschulen in Oberbayern, letztere auch für Unterfranken, ebenso das Handweben. Auch der Kirchseeoner Perchtenlauf der Betrieb der unterfränkischen Mainfähren und stehen nun auf der Liste.

Titel für Mainfähren: Unterfranken hoffen auf Erhalt

Für die Mainfähren könnte dieser Titel über den Erhalt entscheiden. Eigentlich droht den Mainfähren 2030 das Aus – wegen neuer Sicherheits-Vorschriften. Deshalb haben sich im Juni vergangenen Jahres die Fährorte entlang des Mains zusammengeschlossen. Mit dem Titel "Kulturerbe" wollen sie die Fähren in ihrer gewohnten Form erhalten. 2018 sei dies etwa den sogenannten "Börtebooten" aus Helgoland gelungen, hieß es von Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein.

Wie es nun nach Erlangen des Titels für die Mainfähren weitergehen könnte, ist derzeit noch unklar. Vor allem die Einheimischen sind aber nach wie vor auf die Mainfähren im Alltag angewiesen.