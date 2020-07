Friedemann Weise singt über Twitter wie John Lennon

Was passiert eigentlich bei einem digitalen Entzug im Wald? "Nur ein paar Kilometerchen weiter, da legt sich Peter grad hin. Im Regen wars gar nicht so einfach, einen Platz für den Schlafsack zu finden. Hier gibt es kein Bett und kein Küsschen, geschweige denn WLAN und Strom. Das würde eh nicht viel nützen, denn Peter hat kein Telefon." Und einige Verse weiter fragt sich jener Peter, von dem hier die Rede ist: "Wie viel kann man einem Menschen nehmen?" Das alles in Friedemann Weises Song "Digital Detox in der Eifel". Weise erklärt dazu: "Es ist ja oft so bei humorvollen Songs, dass man im ersten Refrain weiß, wo der Witz ist, und dann muss man krampfhaft noch ne Strophe suchen und dann ist man fertig." Bei "Digital Detox in der Eifel" habe er es zum ersten Mal geschafft, dass der Song komplett anders verstanden werden könne – und zwar bis zur letzten Sekunde. "Live macht das Spaß, weil da guck' ich in Gesichter, die sich fragen: Warum eigentlich jetzt so ein ernster Song ohne jeden Bruch? Aber dann, ganz am Ende kommt dann das dicke Ende ..."

Minimalistisches Konzept

Das dicke Ende vom Ende dieses Lieds sparen wir uns für das Ende dieses Artikels über Friedemann Weise auf, den Punchline-Prinzen auf Twitter, den zauselfrisurigen Zeitgeist-Humoristen in der ZDF heute-show. Am Anfang ist da meist ein Text, ein Gag, der wird dann schnell über Twitter rausgehauen – oder mit einem Twist zu einem Song aus- und aufgebaut, so beschreibt der Comedian sein minimalistisches Konzept: "Ich hab dann so zwei, drei Zeilen und suche dann zwei von den drei Akkorden aus, die ich kann – und die spiele ich dann!"

Im "Twitter-Song" lauten diese Zeilen: "Eine Fridays for Future-Schulschwänzerin, eine querschnittsgelähmte Bauchtänzerin, ein Kampfhund-Trainer, ein russischer Hacker, ein Identitärer und Boris Becker. Die treffen sich alle auf Twitter und dann: Schreien sie sich an!“

Ein typischer Aufzählsong à la Weise. Denn zu sagen, soziale Medien und Twitter sind scheiße – das wäre dem Kölner zu einfach: "Bei mir war der Twist der ruhigere Part. Das einzige, wo sich Leute mal nicht auf Twitter den Kopf einschlagen, ist, wenn jemand stirbt, das hab ich oft erlebt. Dann herrscht kurz mal eine Friedlichkeit." Er wolle am Ende noch die Sonne aufgehen lassen und daran erinnern: "Du musst da gar nicht sein, du musst nicht mitmachen. Inklusive mich."