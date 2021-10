Fridolin Schley erhält Tukan-Preis der Stadt München

Schon einmal – nämlich 2007 für seinen Erzählband "Wildes schönes Tier" – hat Fridolin Schley den Tukan-Preis der Stadt München erhalten. Nun wird dem 45 Jahre alten Münchner die Ehre erneut zuteil. Auf Empfehlung einer Jury beschloss der Kulturausschuss, dass Schley den Preis für seinen Roman "Die Verteidigung" erhält.

In dem Buch geht es um die Verteidigung des hohen NS-Beamten und Diplomaten Ernst von Weizsäcker durch seinen eigenen Sohn Richard. Der Autor konfrontiert die Leser mit der Frage, wie der Einzelne und seine Familie mit der Schuld umgehen, die Weizsäcker durch seine Mitarbeit im nationalsozialistischen Verbrechensapparat auf sich geladen hatte.

Dokumentarroman und Gerichtssaal-Drama

"‘Die Verteidigung‘ zeigt uns das Ringen um die Wahrheit als lebenslangen Prozess", heißt es in der Jurybegründung. Und weiter: "Fridolin Schleys kluger, psychologisch feinfühliger und genau recherchierter historischer Dokumentarroman ist ein Gerichtssaal-Drama, das das 'große Drama der Geschichte' und das der Beteiligung daran verhandelt."

Der mit 6.000 Euro dotierte Tukan-Preis zeichnet jährlich eine sprachlich, formal und inhaltlich herausragende literarische Neuerscheinung aus. In die Auswahl kommen alle belletristischen Veröffentlichungen von Münchner Autoren und Autorinnen. Zur Diskussion standen in diesem Jahr insgesamt 59 Bücher, die von der Jury in fünf Sitzungen besprochen und bewertet wurden.

Die nicht öffentliche Preisverleihung findet am 8. Dezember 2021 im Literaturhaus München statt. Die Laudatio hält die Literaturkritikerin Wiebke Porombka.